Росгвардия запускает уникальный молодежный Youtube-проект «Проверка на прочность»

Вместе с популярным телеведущим Андреем Черкасовым звезды отечественного шоу-бизнеса, актеры, музыканты и блогеры попробуют себя в роли специалистов различных профессий Росгвардии — кинологов, водолазов, взрывотехников и многих других.

В пилотной серии «Проверки на прочность» народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный и Андрей Черкасов испытают себя в качестве дрессировщиков служебных собак. Ведущему и гостю программы предстоит выполнить специальные тестовые задания от кинологов Росгвардии, облачиться в защитный костюм и даже испытать на себе остроту зубов бельгийских овчарок.

Старт проекта состоится 1 октября 2020 года в 16:00 на официальном аккаунте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Youtube.

https://youtu.be/FKwCvtlD4OA