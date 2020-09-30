Росгвардия запускает уникальный молодежный Youtube-проект «Проверка на прочность»

В пилотной серии «Проверки на прочность» народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный и Андрей Черкасов испытают себя в качестве дрессировщиков служебных собак. Ведущему и гостю программы предстоит выполнить специальные тестовые задания от кинологов Росгвардии, облачиться в защитный костюм и даже испытать на себе остроту зубов бельгийских овчарок.
Старт проекта состоится 1 октября 2020 года в 16:00 на официальном аккаунте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Youtube.