ОНФ с Минпросвещения и Роспотребнадзором доработают новые санитарные правила для детских организаций

В ходе круглого стола, проведенного на площадке ОНФ, Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор договорились о совместной доработке новых санитарных правил для детских организаций. Проект СанПиН был опубликован повторно для общественного обсуждения 17 сентября. «Он был разработан Роспотребнадзором в этом году в рамках «регуляторной гильотины». Ее целью является тотальный пересмотр обязательных требований для их актуализации и снижения административной нагрузки. Сейчас планируется отменить 17 проверенных временем документов, по которым строится ежедневная жизнь десятков тысяч организаций по всей стране, и заменить его одним новым. Действие новых правил будет распространяться и на детские сады, и на вузы, и на палаточные лагеря. Это очень ответственная работа, и она должна осуществляться при широком участии экспертов и предпринимателей, тем более что эксперты неоднократно высказывали замечания к проекту СанПиН», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», депутат Госдумы Любовь Духанина. По ее словам, проект СанПиН содержит требования, выполнение которых в реальности невозможно. Во-первых, это регламентация онлайн-обучения по школьной программе в домашних условиях. Включение этих требований в СанПиН предполагает, что их исполнение подлежит внешнему контролю, хотя речь идет о территории дома или квартиры, где проживает семья. Во-вторых, это требование получать санитарно-эпидемиологические заключения о безопасности для детей на программы, методики и режимы воспитания и обучения. «На практике в одной организации к каждому учебному году принимается большое количество программ: образовательная программа, программа воспитательной деятельности, программа для каждой группы, класса, программы дополнительного образования. Таким образом документооборот превысит возможности организаций, выдающих санитарно-эпидемиологическое заключение», – пояснила Духанина. Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Галина Яновская отметила, что проект трижды проходил процедуру публичного обсуждения. По итогам предложений вносились изменения. «Данный документ не вносит каких-то изменений, он глобальной перестройки не делает. В него включены все нормы, которые сегодня действуют и прописаны в том или ином виде в действующих санитарных правилах либо содержатся в действующих федеральных законах. Такие как, например, требования к медицинским осмотрам в организациях. Никакие новые лица под медицинский осмотр попадать не будут. Будет проходить тот же контингент, что и сегодня», – уточнила Яновская. Вице-президент и руководитель комитета по туризму «ОПОРЫ России» Алексей Кожевников в свою очередь отметил, что проект новых санитарных требований все же несет угрозу для сохранения профильного бизнеса. «С рынка уйдут большое количество предпринимателей, которые занимались организацией детского отдыха многие годы. Большая часть требований принципиально невыполнима для палаточных лагерей. Наша позиция: в таком виде СанПиН не принимать», – подчеркнул Кожевников. Директор детского лагеря «Новое поколение» Валерий Долгих в свою очередь предложил, чтобы в СанПиН были четко обозначены требования, которые предъявляются к самым важным услугам в лагере: питанию, проживанию, медицинскому обслуживанию, кадрам и условиям приема детей в лагерь. Эксперты высказали предложения и относительно организации общего образования. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Патронова отметила, что проект СанПиН допускает увеличение учебной нагрузки на школьников с 32 до 35 часов, что ставит под угрозу возможность получения дополнительного образования. Директор Европейской гимназии Москвы Иван Боганцев указал, что ряд требований в проекте не учитывают современную педагогическую практику и подход к созданию обучающей среды. Так, например, нет необходимости регулировать размещение доски или расстановку парт в условиях классов-трансформеров, конфигурация которых изменяется в зависимости от учебных задач. А директор ГКОУ СКОШИ №2 Павел Суворов отметил, что в проекте не прописаны требования к комплектованию групп для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Пермском крае Елена Шлыкова предложила продлить общественное обсуждение проекта СанПиН и сделать его более масштабным, а заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Янина Голубева пообещала учесть все замечания экспертов в дальнейшей совместной работе с Роспотребнадзором. «Высказанный объем замечаний требует тщательной проработки. Есть пункты, которые требуют педагогических обсуждений, например, санитарно-эпидемиологические заключения для программ, методик, учебников. Образование не нужно держать в консервативных кандалах», – заключила Духанина.