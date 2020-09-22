ОНФ предложил правительству РФ закрепить показатель выделения жилья детям-сиротам в нацпроекте «Жилье и городская среда»

Эксперты Народного фронта предложили правительству РФ установить целевой показатель обеспеченности жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в национальном проекте «Жилье и городская среда». Соответствующее обращение направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Проект ОНФ «Прямая линия. Продолжение» провел анализ обращений, поступивших по вопросам предоставления жилья детям-сиротам. По состоянию на 7 сентября 2020 г. поступило более 3 тыс. обращений, по 1 тыс. из которых проведен опрос заявителей. «Только 15% опрошенных реализовали свое право на получение бесплатного жилья, из них только 28% удовлетворены своими жилищными условиями, а 60% заявителей сообщили, что были вынуждены обратиться в суд с целью защиты своих прав. При этом средний возраст обратившихся – 28 лет, 45% – уже создали свои семьи. У половины респондентов (48%) имеются дети (от одного до девяти человек). Таким образом, данная категория граждан в наибольшей степени нуждается в улучшении жилищный условий. Стоит подчеркнуть, что 48% опрошенных граждан предпочли бы получить сертификат, который можно потратить только на приобретение жилья», – сообщил Кузнецов в обращении. «Введение в нацпроект показателя обеспеченности жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволит стимулировать регионы к выполнению обязательств перед самой незащищенной категорией детей. Согласно закону, эти ребята должны получить квартиру от государства бесплатно», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина. Она напомнила, что стоящий в очереди на квартиру сирота остается там до полной реализации его права на господдержку даже после того, как отпразднует 23-летие. И действительно, есть случаи, когда сироты ждут жилье не один десяток лет. Факт, что целевой показатель позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами, а также предусмотреть федеральное софинансирование большего размера, подчеркнула и руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова, которую цитировали «Известия». Недостаток финансирования – одна из основных проблем в обеспечении жильем детей-сирот. Ежегодно на предоставление сиротам жилья выделяется примерно 32 млрд руб. Однако этих средств недостаточно. По оценке Счетной палаты, чтобы обеспечить жильем всех стоящих в очереди детей-сирот, единовременно требуется около 265 млрд руб. «Это нужная и своевременная инициатива. Она поможет детям-сиротам социализироваться в жизни, создавать семью, рожать детей, что важно и для демографических показателей», – добавила координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Она отметила, что обеспечение детей-сирот жильем должно быть под учетом, чтобы каждая последующая сделка с ним отслеживалась. Кроме того, важно ввести дополнительный механизм контроля, не позволяющий детям-сиротам моментально продать квартиру и остаться ни с чем. Например, чтобы выпускник детдома, получивший жилье, не мог продать его в течение первых нескольких лет, иначе придется платить огромный налог. Народный фронт выступил и с рядом дополнительных предложений: создать в единой государственной информационной системе социального обеспечения реестр жилищных обязательств и предоставляемого жилья для детей-сирот, а также план мероприятий по их жилищному обеспечению; провести мониторинг мер поддержки детей-сирот в регионах до выделения им жилья; ускорить внесение изменений в законодательство, устанавливающих право выбора для детей-сирот старше 23 лет между получением реального жилья или жилищного сертификата с фиксированной единой на всей территории России суммой, за счет которого можно приобрести жилье на первичном или вторичном рынке. «Что касается сертификата, то людям нужно давать выбор. Это предусмотрено нашим главным документом – Конституцией РФ», – указала Буцкая. «Сертификат на жилье позволит выбирать, где и какую квартиру получать, снизит число случаев, когда молодой человек давно учится в городе, а квартиру дали в отдаленной деревне», – пояснила Зимова. «Кроме того, для тех ребят, кто в период ожидания захочет самостоятельно улучшить жилищные условия, иметь квартиру недалеко от места учебы или работы, можно предусмотреть механизм льготной ипотеки. Это может стать хорошим инструментом для детей-сирот, которые живут у родственников, – они смогут расширить жилплощадь и улучшить условия», – указала Духанина. Эксперты ОНФ считают, что необходимо установить запрет на продажу, обмен, а также использование третьими лицами данных сертификатов и приобретаемого за счет них жилья в течение пяти лет с начала использования помещения. Дети-сироты должны иметь возможность выбора региона и муниципалитета, в которых приобретается жилье за счет сертификатов. При этом для них нужно сформировать механизм льготного ипотечного кредитования и разработать методические материалы по использованию жилищных сертификатов и повышению финансовой грамотности. Кроме того, в обращении Народный фронт призывает проработать дополнительные меры ответственности для региональных руководителей, приобретающих для детей-сирот некачественное, неблагоустроенное или по завышенной цене жилье. Эксперты ОНФ полагают, что надо увеличить федеральное софинансирование приобретения жилья для детей-сирот и разработать правила распределения субсидий регионам для выдачи жилищных сертификатов. Также предлагается упростить условия продажи гражданами своего жилья через госузакупки для социальных нужд.