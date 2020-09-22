Опрос ОНФ: Посещаемость библиотек не должна быть главным критерием эффективности библиотекарей

ОНФ при помощи портала «Народный контроль» в августе-сентябре провел опрос «Проблемы создания современной библиотечной среды и инфраструктуры», в котором приняли участие 575 человек из всех регионов страны. Мониторинг, охвативший посетителей библиотек и их сотрудников, проводился для общественного контроля за реализацией нацпроекта «Культура». Большинство опрошенных библиотекарей позитивно оценивают перспективы своей профессии. Главными проблемами библиотек они считают слабую материально-техническую базу (66,4%) и нехватку книжного фонда (52,5%). Также 51,7% хотят повысить заработную плату, а 49,4% – отменить нормативы посещаемости библиотек в качестве основного критерия оценки эффективности их работы. Большинство опрошенных пользователей библиотек указали, что посещают библиотеку два-три раза в месяц в основном для временного заимствования книг, а также для получения помощи в поиске и выборе конкретных документов. Они заинтересованы в расширении книжного фонда библиотеки (80%) и улучшении материально-технического оснащения (76,7%). Сайт библиотеки чаще всего посещают с целью просмотра электронного каталога библиотеки (57,7%). «Модернизация библиотек – одно из важнейших направлений нацпроекта «Культура». Современные библиотеки – не унылые хранилища книг, а настоящие центры культуры для местного сообщества, имеющие возможность использовать в своей работе передовые информационно-коммуникационные технологии. В Рязанской области в 2020 году создаются четыре современные модельные библиотеки. Важно и дальше продолжать эту практику, особенно это важно для сельских библиотек и малонаселенных пунктов», – подчеркнула член регионального штаба ОНФ в Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Наталья Гришина. Более 70% опрошенных библиотекарей рассчитывают на внедрение новых технологий, в том числе информационных, а также на повышение квалификации сотрудников. Каждый третий участник опроса выступает за внедрение новых видов нестационарного обслуживания, например расширение сети передвижных библиотек и пунктов выдачи литературы. Кроме того, сотрудники библиотек желают привлечения в них молодых кадров. Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» реализуется федеральный проект «Культурная среда», который направлен на модернизацию инфраструктуры и реновацию учреждений культуры, а также федеральный проект «Цифровая культура», в свою очередь предусматривающий широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. В качестве способа решения проблемы большого объема рутинной работы и нехватки времени для создания, сохранения и реставрации библиотечных фондов эксперты ОНФ предлагают создать единую цифровую платформу, объединяющую всех субъектов книжного рынка: издательства, книжные магазины, оптовые книготорговые фирмы, библиотеки и авторов. В конце сентября на базе профильной тематической площадки ОНФ планируется провести круглый стол, по результатам которого внести предложения по корректировке нацпроекта «Культура» на рассмотрение в правительство Российской Федерации.