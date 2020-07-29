В ходе второй волны конкурса ОНФ «Профстажировки 2.0» 636 студентов из 56 регионов выиграли стажировки в ведущих компаниях

Подведены итоги второй волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», реализуемого совместно Общероссийским народным фронтом и АНО «Россия – страна возможностей». 636 студентов российских вузов и средних специальных учебных заведений получили приглашение на практику или стажировку от организаций, кейсы которых успешно решили.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ,​ генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал об основных итогах второй волны конкурса. «Уже более 109 тысяч студентов зарегистрировались на нашей платформе профстажировки.рф. Они проявили интерес к проекту и получили доступ к базе кейсов работодателей. После рассмотрения заявок и отбора со стороны работодателей до финального этапа дошли 5072 участника, которые предложили свои решения кейсов, – сообщил Алексей Комиссаров. – Вторая волна показала, что проект стал востребованным инструментом дистанционного образования, число победителей по сравнению с первой – увеличилось на 25%. Некоторые студенты проявили необычайную активность, 12 ребят стали победителями сразу двух волн конкурса, а восемь участников второй волны решали по два кейса и стали победителями».

Комиссаров уточнил, что в число победителей вошли студенты из 56 регионов страны. Они будут проходить практики и стажировки в 164 компаниях. Среди работодателей, по кейсам которых оказалось больше всего победителей, – Общероссийский народный фронт, «Группа ГАЗ», «Сахалин Энерджи», «Почта России» и ДОМ.РФ.

«Частично в дистанционный формат перешли практики и стажировки победителей. Такие дистанционные стажировки мы планируем системно развивать и по окончании пандемии, поскольку этот формат позволяет студентам из самых отдаленных регионов оперативно начать сотрудничество с ведущими компаниями страны», – добавил сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов отметил вклад студентов-волонтеров акции #МыВместе и озвучил число победителей, приглашенных на стажировку в Народный фронт. «Мы определили 46 победителей, которых пригласили на очные и дистанционные стажировки в нашем исполкоме. Мы постарались подобрать для ребят задачи, которые максимально соответствуют их направлениям обучения и интересам», – рассказал Кузнецов.

В рамках онлайн-церемонии подведения итогов конкурса победителей поздравил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков: «Проект «Профстажировки 2.0» является площадкой, которая объединяет студентов, вузы, работодателей и привлекает молодых людей к решению практических задач. Такие проекты традиционно привлекают инициативных и талантливых молодых людей, которые готовы проявить свои знания и умения, поставить цель и добиться желаемого результата».

Он добавил, что в этом году Министерство науки и высшего образования РФ запустило программу трудоустройства выпускников в исследовательской сфере. «С 1 августа все подобные вакансии будут размещены на портале «Работа в России». Там же выпускники, желающие начать научную карьеру, смогут разместить свои резюме. Желаю вам успехов и настойчивости в достижении поставленных целей», – сказал Фальков.

Студентов также поздравил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, который подчеркнул, что конкурс помогает сформировать базу перспективных специалистов, способных изменить отрасль, привнести в строительство новые идеи, перезапустить привычные процессы.

«Строительная отрасль не может развиваться без одаренных и целеустремленных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями. Поэтому Минстрой России активно взаимодействует с профильными колледжами и вузами в поисках молодых талантов, которые смогут успешно конкурировать на рынке труда и двигать отрасль вперед. А для того, чтобы таких молодых и востребованных специалистов было больше, необходимо комплексно развивать систему профобразования, поступательно наращивать ее мощности», – отметил Якушев.

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов сказал о важности привлечения талантов: «Как и в любой современной компании, развитие «Почты России» зависит от данных и талантов. Цифровой успех – это функция как умения накапливать и обрабатывать данные, так и способности привлекать и воспитывать самых лучших и ярких сотрудников. Этот конкурс продемонстрировал, насколько велика роль хорошо поставленной задачи, когда речь заходит о привлечении талантов. И у «Почты России» таких задач много».

Высоко оценил проекты студентов по кейсам ямальских организаций губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. К примеру, уникальную фотокартину с автоматизированным управлением – проект-стартап выпускника Шахунского колледжа аграрной индустрии Нижегородской области Михаила Лебедева.

О возможностях построить карьеру в железнодорожной отрасли рассказал заместитель генерального директора «РЖД» Дмитрий Шаханов.