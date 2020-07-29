ОНФ: Запуск и работа системы горячего питания в начальной школе будут взяты на особый контроль общественников

Активисты Общероссийского народного фронта возьмут на особый контроль запуск и работу системы обеспечения горячим питанием учеников начальной школы по всей стране и к концу года подготовят соответствующий доклад президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину. Об этом и не только шла речь на площадке Исполкома ОНФ на Всероссийском онлайн-форуме «Про питание», посвященном организации школьного питания для учеников 1-4 классов. В мероприятии, прошедшем 28 июля, приняли участие более 7,5 тысяч зрителей онлайн, в основном представители заказчиков, учебных учреждений и родительского сообщества.

Во вступительном слове координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта напомнил, что активисты Народного фронта вплотную занялись проблемой обеспечения качественным питанием детей в детсадах и школах с 2017 года. Поводом для общероссийского мониторинга стал сигнал заведующей детским садом №16 «Искорка» в городе Красный Сулин Ростовской области, которая заявила о серьезнейших нарушениях поставщиком норм питания для детей.

«В период с 2016 по 2020 г. по материалам Бюро расследований ОНФ антимонопольным органом вынесено 20 решений по делам о сговорах на торгах на рынке продуктов питания на общую сумму более 10,8 млрд руб.», — рассказал Гетта.

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева напомнила, что по итогам встреч активистов ОНФ с лидером ОНФ Владимиром Путиным глава государства в послании Федеральному собранию предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников младшей школы. «Там, где это технически возможно, горячее питание будет запущено с 1 сентября текущего года, а в целом по всей стране система должна заработать до 1 сентября 2023 г. Весь охват начальной школы составляет порядка 7 млн детей по всей стране, вопрос качественного питания принципиально важен, потому что мы говорим о здоровом развитии и успеваемости детей», — отметила Шмелева. Елена Владимировна подчеркнула, что необходимо выявить и изучить лучшие практики обеспечения школьников горячим питанием в регионах, при этом обязательно сохранить разнообразие таких практик. Экспертное сообщество, в свою очередь, должно выработать модели и механизмы качественного и комплексного мониторинга обеспеченности детей здоровым питанием, -призвала она.

«Накануне форума был проведен всероссийский экспресс-опрос среди родителей на тему организации горячего питания в начальных классах, в котором приняли участие почти 600 человек. Выяснилось, что более 66% даже не в курсе, будет ли в их регионе с 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для учеников начальной школы. Напомню, что соответствующий 47-ФЗ вступил в силу уже с 1 мая. Итак, в каких регионах будет питание с этого года и сколько это будет стоить?», — обратилась к собравшимся координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Как отметил заместитель директора Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Министерства просвещения РФ Андрей Родионов, по состоянию на 15 июля пул субъектов, готовых обеспечить детей младшей школы горячим питанием с 1 сентября текущего года, составляет 58 субъектов. «Проект распределения федеральных денег на три года по регионам составляет: на 2020-й год 16,2 млрд руб., на 2021-й год 40,4 млрд руб., на 2022-й год – 41,8 млрд руб. При этом озвучить, какие именно субъекты готовы к запуску системы горячего питания с начала учебного года, мы не можем до принятия окончательного решения Правительством РФ», — добавил он. Представитель Минпросвещения РФ предупредил, что если сейчас есть субъекты, которые просто ждут выхода распоряжения Правительства России по распределению федеральных субсидий, то эти субъекты имеют очень большие риски не успеть к 1 сентября заключить все необходимые контракты.

«Мы, безусловно, будет следить за тем, как проводятся закупочные процедуры. Но хочется надеяться, что дополнительное финансирование, которое будет направлено на питание школьников, не станет приманкой для недобросовестных дельцов. Бизнес должен быть честным, и мы надеемся, что в данных закупках будут принимать участие поставщики, которые умеют открыто конкурировать и работать, а не договариваться», — подчеркнул начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Касаясь вопросов качества питания, начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун напомнила, что в соответствующем законодательстве были закреплены сами понятия «горячее питание», «здоровое питание» и «качественное питание». По ее словам, школа уже не сможет назвать чай с булочкой «горячим питанием», потому что в законодательстве прописано «горячее первое или второе блюдо». «Кроме этого нами был разработан проект новых санитарных правил по организации питания населения, в том числе детского, который впервые установил требования не только с точки зрения безопасного и физиологически полноценного питания, но и требования к обеспечению здорового качественного питания детей, в том числе снижение при организации питания детей суточных норм потребления сахара, соли, кондитерских изделий, а также обязательное включение в рацион школьников продуктов, обогащенных витаминами, микроэлементами, использование йодированной соли. Устанавливает требования по организации питания детей с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом», — отметила Шевкун

При этом Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что жалобы на качество питания от родителей поступают до сих пор. «Сейчас очень важно не только продолжать поиск самых эффективных моделей обратной связи с родителями в целях организации качественного питания детей в образовательных организациях (а во многих регионах такие практики уже есть), но и приходить к единообразию проведения такого общественного мониторинга. Кроме того, одной из проблем является обеспечение качественного специального питания для детей с пищевыми особенностями, в том числе с ОВЗ. Нам важно идти дальше, не только добиться стопроцентного охвата детей качественным и вкусным горячим питанием, но и уделить особое внимание тем детям, которые нуждаются в специализированном питании. Безусловно, за этой задачей стоит еще целый спектр проблем, которые предстоит решить. Уверена, что потенциала, заложенного в поручениях Президента, хватит на то, чтобы мы нашли эти решения», — сказала Кузнецова.

«Достоверность достижения поставленных целей в конечном счете подведут люди. Сегодня у нас есть все механизмы для эффективного общественного контроля в лице ОНФ, поэтому мы обязательно продолжим мониторинг ситуации, проведем опросы родителей о качестве горячего питания», — отметил Президент АНО «Институт Отраслевого Питания» Владимир Чернигов.

Подводя итоги заседания онлайн-форума координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта пообещал, что активисты продолжат контролировать нарушения в сфере питания детей в образовательных организациях. «Более того, к концу года мы подготовим соответствующий доклад лидеру движения Владимиру Путину, в котором на конкретных примерах расскажем о реализации его поручения по обеспечению школьников начальных классов горячим питанием», — подытожил Гетта.