ОНФ и школа безопасности запустили акцию по профилактике летнего детского травматизма

Активисты ОНФ и общественники обеспокоены ситуацией с детской безопасностью в летний период: в региональных СМИ стали чаще появляться сообщения о несчастных случаях с участием детей на воде, а также о падениях с высоты. Ежегодно проблему поднимают многочисленные родительские ассоциации, но количество смертей не снижается. Для предотвращения несчастных случаев с детьми активисты ОНФ совместно со Школой безопасности «Стоп.Угроза» запустили в социальных сетях информационную акцию «Несекретные материалы: летний чек-лист безопасного детства». За первые выходные с момента публикации эту памятку о необходимых мерах безопасности просмотрели 48 тыс. пользователей соцсетей.

«О проблеме важно и нужно говорить: то, что кажется простым и интуитивно понятным для взрослых, легко может ускользнуть из поля зрения даже самого смышленого малыша. Но мало обсуждать это в формате «ребенок – взрослый». Мы должны добиться такого информационного поля, чтобы, на первый взгляд, банальные, но такие важные для жизни и здоровья ребят моменты, стали постоянным предметом общественных обсуждений и сообщений в СМИ, а затем и сами дети начнут делиться между собой советами безопасности. Это тот минимум информированности, к которому мы должны стремиться и который сохранит наше национальное достояние – наших детей. Мы намерены распространить наши «Несекретные материалы» во всех 85 субъектах РФ. Нас в этом поддержат наши НКО-партнеры», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.

«По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в РФ, за лето 2019 года мы потеряли 436 детей, а более семи тысяч малышей пострадали. Я не первый год участвую в проектах, как эксперт, и сам реализую социальные инициативы, которые направлены на профилактику детского травматизма. Скажу так: от несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей – максимально обезопасить своего ребенка, а особенно сейчас, когда во многих регионах режим самоизоляции еще активен, а организовать детский отдых и досуг крайне сложно. Мы опасаемся, что ситуация может обостриться», – отметил генеральный директор Центра семейных и молодежных инициатив «База Героев» Николай Петренко.

«Несекретные материалы: летний чек-лист безопасного детства» содержит простые, но крайне важные советы, которые касаются детской безопасности в квартире, на открытых водоемах, а также на других объектах досуга и отдыха. Он рассчитан на родителей детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Советы, которые содержаться в памятке, составила эксперт в сфере безопасного детства, педагог, основатель и руководитель первого в России центра консультирования по детской безопасности «Стоп-Угроза» Лия Шарова. Программы школы получили поддержку Федерального института развития образования и Агентства стратегических инициатив.

«На основе десятилетнего стажа работы заместителем руководителя дошкольного учреждения и специалиста по детской безопасности могу сказать, что грамотно и информативно составленные советы всегда будут полезны как детям, так и взрослым. Важно изучать, узнавать новое, напоминать о правилах безопасности в быту, на прогулке, на пляже и в лесу. К сожалению, взрослые люди, родители не придают значения рекомендациям по безопасности. Но только до тех пор, пока это лично их не коснется. Считаем, что пропаганда безопасности важна и нужна», – подчеркнула президент центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева.