Участники акции #МыВместе в Коми передали медикам двух больниц Сыктывкара бытовую технику и пледы

Участники акции #МыВместе в Коми – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и «Волонтеры-медики» – передали телевизор, микроволновую печь, чайники и пледы для зон отдыха медиков в Коми республиканскую клиническую и инфекционную больницы города Сыктывкара. Таким образом общественники поблагодарили врачей и средний персонал за их труд в период пандемии.

Как и средства индивидуальной защиты, бытовая техника и другие подарки для врачей поступают в республику по линии единого волонтерского штаба акции #МыВместе.

«Для комфорта уважаемых врачей мы привезли в два медучреждения Сыктывкара 80 теплых и уютных пледов, а также телевизор и микроволновую печь для зон отдыха. Пусть наши замечательные медики почувствуют заботу и тепло, которые мы хотели передать им с этим подарком. Они сейчас столько делают для жителей Коми, работают круглосуточно, защищая наше здоровье. Большая благодарность им за это», – сказала участница акции #МыВместе, координатор «Волонтеров-медиков» в Республике Коми Елена Помаскина.

Как отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Федулова, Народный фронт совместно с министерством здравоохранения региона проводит постоянный мониторинг потребностей медучреждений в средствах индивидуальной защиты, оборудовании, антисептиках, организации питания и прочих вопросах, в решении которых может помочь предпринимательское сообщество. Так, с начала акции взаимопомощи активисты ОНФ в Коми и волонтеры уже передали медикам десятки тысяч защитных костюмов, экранов, масок, перчаток, антисептиков и бумажных санитарно-гигиенических изделий.

«Помощь медицинским учреждениям – одно из направлений всероссийской акции #МыВместе. За три месяца работы к штабу акции взаимопомощи присоединились более 20 региональных партнеров, благодаря которым была оказана помощь лечебным организациям, пенсионерам, многодетным матерям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы очень рады, что на наши инициативы откликаются, и надеемся, что даже после окончания пандемии «добрые дела» не закончатся», – сказала Федулова.

«Мы с удовольствием принимаем эту помощь. Она очень нужна. Ведь врачи и медсестры проводят на работе большую часть времени и обустройство зон отдыха является приятным событием. Поэтому мы очень рады такой поддержке. Благодарим вас. Спасибо!» – выразил признательность заведующий урологическим отделением Коми республиканской клинической больницы Олег Гвоздарев.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. В Коми акция объединила под флагом добра и взаимопомощи более одной тысячи волонтеров – общественников, предпринимателей, студентов, журналистов и даже пенсионеров.