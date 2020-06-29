Активисты ОНФ в Коми провели субботник на территории охраняемого природного ландшафта «Каргортский»

Активисты Общероссийского народного фронта и участники команды «Молодежка ОНФ» в Республике Коми приняли участие в экосубботнике на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) в деревне Каргорт Сыктывдинского района. К мероприятию также присоединились представители регионального отделения Российского экологического общества и Центра по ООПТ, Федерации бокса города Сыктывкара и администрации Сыктывдинского района, неравнодушные сельчане и школьники. Субботник прошел в рамках региональной экологической акции «Марш парков».

Красоты Каргорта, где находится особо охраняемый природный ландшафт «Каргортский», известны большинству жителей республики. На берегу реки Сысола люди издавна находили ископаемые кости древних водных моллюсков «гуль чунь», а в последние годы и кости ихтиозавров и плезиозавров, обитавших здесь 165 млн лет назад.

«К сожалению, на территории излюбленного места сельчан, после посещения отдыхающими, часто появляются мусор и прочие отходы. Поэтому мы с командой экологических активистов решили привести эту территорию в порядок. Очень благодарна всем неравнодушным жителям села и эковолонтерам за поддержку и понимание того, что экологическая безопасность нашей природы зависит, в первую очередь, от нас самих», — отметила эксперт ОНФ, заместитель руководителя Центра по особо охраняемым природным территориям Республики Коми Татьяна Плато.

Участники акции очистили территорию у беседки, где проходят пленэры для туристов и отдыхающих, собрали мусор на экотропах и со склонов, а также покосили траву.

Для того чтобы провести это время с большей пользой, была организована экологическая площадка, где школьники из средней школы № 2 села Выльгорт ознакомили участников акции с деятельностью регионального проекта «Речной дозор»: местные жители исследовали состав речной воды, взяв пробы, а ребята рассказали о необходимости организации раздельного сбора мусора и помогли сказочному персонажу Мусорине Свалкиной разделить мусор и правильно сортировать отходы дома.

«Экологическая повестка для ОНФ — одно из основных направлений общественной работы. Такие акции и субботники активисты Народного фронта в Коми проводят не только в честь экологических дат и дней, для общественников – это повседневная работа, в которую активно включаются и неравнодушные граждане — как взрослые, так и дети. Отмечу также, что все больше понимают важность такой работы и идут навстречу общественным инициативам в этом вопросе и местные власти, государственные и муниципальные органы», – сказала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Ранее представители регионального отделения ОНФ провели акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!», в ходе которой ликвидировали два навала мусора на особо охраняемой лесной территории Корткеросского района. В общей сложности общественники тогда убрали свыше пяти кубометров отходов.