ММК продолжит оказывать помощь нуждающимся в рамках программы «Мы вместе!»

Благотворительное общественное объединение БФ «Металлург» является одним из наиболее активных членов Общенационального союза некоммерческих организаций. Фондом оказывается социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных граждан, социальная реабилитация пенсионеров, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

В БФ «Металлург» при поддержке ПАО ««Магнитогорский металлургический комбинат»» и Администрации г. Магнитогорска разработана благотворительная программа «Мы вместе» для оказания адресной помощи жителям города в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19. Для реализации данной программы в «КУБ» (АО) 26 марта БФ «Металлург» открыл благотворительный расчетный счет «Мы вместе» для перечислений благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц.

Вчера председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников сообщил в СМИ о решении продолжать благотворительную программу «Мы вместе!».

Сегодня, девятого июля, возобновляется выдача бесплатных продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты. Они предназначены для оказания помощи малообеспеченным и особо нуждающимся категориям населения, состоящим на учете в управлении социальной защиты населения, к которым относятся:

– одинокие пенсионеры старше 65 лет, не имеющие родных и близких;

– малообеспеченные многодетные семьи, получающие пособие на детей;

– семьи, имеющие детей-инвалидов;

– малообеспеченные семьи с одним родителем (матери-одиночки, получающие пособие на детей);

– одиноко проживающие инвалиды 3-й группы и семьи инвали­дов 3-й группы.

Продуктовые наборы включают гречневую крупу, чай, печенье, молоко сгущённое, тушёнку, макаронные изделия, рыбные консервы.

Продуктовые наборы на дом будут доставляться только магнитогорцам, состоящим на обслуживании в комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН).

Жители города, состоящие на учёте в управлении социальной защиты населения, могут забрать наборы в пунктах выдачи КЦСОН (адреса пунктов выдачи ниже). Если нет возможности забрать набор лично, то это могут сделать родственники.

Выдача бесплатных продуктовых наборов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Все интересующие вопросы можно задать с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 по многоканальному телефону горячей линии 49-85-40.

При посещении пунктов выдачи продуктовых наборов необходимо иметь при себе паспорт с пропиской, а также соблюдать масочный режим.

Пункты выдачи в Правобережном районе:

ул. Суворова, 123, вход МФЦ, кабинет 2 (пенсионеры и инвалиды);

ул. Суворова, 129/2 (семьи с детьми).

Пункты выдачи в Ленинском районе:

пр. Металлургов, 3/1 (пенсионеры);

пр. Металлургов, 3/2 (инвалиды);

пр. Металлургов, 6/1 (семьи с детьми).

Пункты выдачи в Орджоникидзевском районе:

ул. Калмыкова, 2 (пенсионеры и инвалиды);

пр. Карла Маркса, 185 (семьи с детьми).

В настоящее время на благотворительный расчётный счет «Мы вместе!» благотворительного фонда «Металлург» в Кредит Урал Банке от юридических и физических лиц в поддержку нуждающихся магнитогорцев поступило 143 206 716 рублей, в рамках различных направлений программы уже использовано 74 414 818 рублей.

Работниками комплексных центров социального обслуживания населения города Магнитогорска и благотворительного фонда «Металлург» одиноко проживающим пенсионерам возраста 65 лет и старше доставлено 75312 бесплатных продуктовых наборов, а также 19000 наборов средств индивидуальной защиты, а гражданам из малообес­печенных категорий населения города Магнитогорска – 78750 продуктовых наборов. 13125 семей получили наборы средств индивидуальной защиты.