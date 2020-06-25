Центр правовой поддержки журналистов ОНФ разработал памятку о мерах господдержки для СМИ

Эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, реагируя на запросы журналистского сообщества, подготовили разъяснения о мерах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться СМИ после их отнесения к отраслям экономики, пострадавшим из-за коронавируса.

Ранее Народный фронт и представители отраслевых ассоциаций обратились в правительство РФ с просьбой включить деятельность СМИ и производство печатной продукции в перечень наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту инициативу и в конце мая подписал соответствующее постановление.

В Центре правовой поддержки журналистов ОНФ отметили, что поступившие вопросы о господдержке связаны в основном с зависимостью конкретного набора мер поддержки от организационно-правовой формы учредителя или редакции СМИ, а также от их внесения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или реестр социально ориентированных НКО.

Для представителей СМИ учет всех факторов при изучении мер поддержки часто представляет определенную сложность. Поэтому эксперты составили специальную памятку, которая доступна на сайте ОНФ по ссылке https://onf.ru/sites/default/files/projects_docs/pamyatka_podderzhkasmi_2306_1.pdf.

Памятка содержит три блока мер поддержки. В первый – вошли меры, предусмотренные для всех СМИ, код основного вида деятельности которых соответствует перечню пострадавших от пандемии отраслей в постановлении правительства.

Во второй – вошли меры поддержки, предусмотренные для учредителей и (или) редакций СМИ, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства или реестр социально ориентированных НКО. Третий блок содержит меры, предусмотренные только для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в «пострадавших отраслях».

В памятке содержится информация о всех доступных льготах и послаблениях, а также указаны органы власти, в которые можно обратиться за получением поддержки.

«Мы надеемся, что разработанная нами памятка поможет СМИ оперативно воспользоваться действующими мерами государственной поддержки. Напоминаем журналистам, что в случае получения от органов власти отказа в предоставлении льготы вы можете обратиться за помощью в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ через сайт smi.onf.ru», – отметила член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

«ОНФ разработал эту памятку, чтобы учредителям и редакциям средств массовой информации было проще разобраться с мерами поддержки, принятыми правительством. В ней подробно разъяснено, на какую помощь они могут рассчитывать и каким образом могут ее получить. Надеемся, что СМИ, испытывающие сегодня трудности, смогут выстоять и продолжат поставлять своим читателям, зрителям и слушателям оперативную информацию», – подчеркнула заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.