ОНФ в Коми добился исправления неверного написания улицы имени Героя Советского Союза Николая Оплеснина в Сыктывкаре

После вмешательства регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике в Коми власти исправили неверное написание улицы имени Героя Советского Союза Николая Оплеснина в Сыктывкаре, а также ликвидировали под табличкой вандальную надпись с рекламой наркотических средств. Об исправлении ситуации сообщили в администрации города. Общественники провели рейд и убедились в проделанной работе.

Ранее активисты ОНФ в ходе проведенного рейда зафиксировали в Сыктывкаре ошибочное написание на табличке дома №58а названия улицы имени участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Оплеснина. Вместо буквы «с» на табличке была напечатана «в». Об ошибке в написании фамилии героя общественникам сообщили возмущенные жители.

Общественники выявили и другой вопиющий факт: непосредственно под табличкой на стену того же дома №58а по улице Оплеснина краской была нанесена реклама наркотиков.

Региональное отделение ОНФ в Коми незамедлительно обратилось в администрацию Сыктывкара с просьбой исправить нарушения.

Сейчас первый заместитель руководителя администрации города Александр Можегов проинформировал общественников о проделанной работе, в том числе о рассмотрении на антинаркотической комиссии вопроса об вандальных надписях на стенах домов с рекламой интернет-магазинов по продаже наркотических средств и других психотропных веществ. Приняты меры по профилактике подобных нарушений, направлена соответствующая информация руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и управления ЖКХ администрации города.

«По результатам проведенного обследования 22 июня 2020 года многоквартирного дома № 58а по улице Оплеснина установлено, что ошибочная надпись на табличке дома исправлена, надпись с рекламой наркотических средств закрашена», — сообщил Можегов.

Активисты ОНФ в Коми провели повторный рейд и убедились в этом. Общественники также провели опрос местных жителей, которые поблагодарили за помощь.

«Надо в первый класс отвести тех, кто изначально сделал такую табличку», — выразила мнение местная жительница Татьяна Старцева.

Напомним, для Народного фронта в Коми улица имени Николая Оплеснина — особая. Общественники давно взяли шефство над мемориалом Герою Советского Союза, расположенным рядом с домом №27 по этой улице, каждый год проводят субботники по расчистке в зимний период территории памятного места.

«Отрадно, что к 22 июня, Дню памяти и скорби, табличку с именем Героя исправили. Отмечаем, что администрация Сыктывкара оперативно рассмотрела обращение общественников. Выражаем благодарность неравнодушным местным жителям. Сохранение памяти защитников отечества, памяти подвига нашего народа в Великую Отечественную войну — один из приоритетов в работе ОНФ. Эту работу общественники будут продолжать», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.