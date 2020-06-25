Эксперты ОНФ станут спикерами цифрового марафона для волонтеров финансового просвещения

25 июня 2020 г. Ассоциация развития финансовой грамотности (АФРГ) объявляет старт первого этапа VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения, который начнется в форме цифрового марафона. С этого дня и до конца сентября каждый четверг будут проходить онлайн-мероприятия, где выступят спикерами эксперты и активисты проекта ОНФ «За права заемщиков». Они поделятся практическим опытом работы по защите прав потребителей финансовых услуг.

Откроет марафон председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Базовыми площадками для трансляции положительного опыта организации волонтерского движения станут не менее 15 регионов страны. Кроме того, Общероссийский народный фронт и АРФГ представят новые проекты для добровольцев финансового просвещения.

Цели марафона – выявить и показать лучшие практики, лидеров, а также создать условия для развития широкого волонтерского движения в сфере финансовой и цифровой грамотности. Не менее важно – расширять партнерскую сеть с заинтересованными сообществами и организациями.

Основной приоритет марафона – обмен опытом и обобщение лучших региональных практик. Осенью 2020 г. пройдет очная часть конгресса для сообщества волонтеров финансового просвещения и экспертов. Она будет направлена на повышение активности и определение стратегических приоритетов развития движения добровольцев. Кроме того, состоится награждение его самых активных участников.

25 июня – в первый день марафона – будут сформулированы цели, задачи, инструменты его проведения. К выступлению приглашены руководители Центрального банка, заинтересованных министерств и ведомств, представители волонтерского движения.

«Одним из направлений работы проекта ОНФ «За права заемщиков» является создание и развитие сообщества финансово грамотных людей. АРФГ – это наш стратегический партнер в этом вопросе. Наши эксперты и активисты ежегодно принимают участие в конгрессах волонтеров финансового просвещения в качестве спикеров, проводят мастер-классы и делятся своим опытом. Мы привлекаем добровольцев АРФГ к нашим мероприятиям, и наше сотрудничество приносит свои плоды. Нельзя не заметить позитивные тенденции, которые говорят о постепенном росте уровня финансовой грамотности в России. Это становится возможным также благодаря энтузиастам и добровольцам. И мы, конечно же, будем продолжать сотрудничать с ними и вместе реализовывать программы финансового просвещения», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Регистрация на участие в онлайн-марафон доступна на странице мероприятия.

Сами мероприятия будут транслироваться для удобства пользователей в YouTube.