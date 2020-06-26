ОНФ начал повторный опрос медработников о получении президентских доплат

Народный фронт повторно опрашивает медицинских работников, чтобы проконтролировать полноту и своевременность получения ими президентских доплат за работу с инфицированными коронавирусом.

Первый мониторинг выявил проблему «фактически отработанного времени», на которую обратил внимание президент России, лидер ОНФ Владимир Путин. Он поручил исключить фактор рабочего времени из расчетов размера выплаты, связав ее непосредственно с самим фактом работы с инфицированными. На начальном этапе недопонимание со стороны медработников, кому и за что положены президентские доплаты, тоже было выявлено в ходе мониторинга Народного фронта. Доклад об этом ранее был представлен руководителем Исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым на встрече главы государства с членами правительства.

«Очень здорово, что руководство страны, прежде всего – президент, взял под контроль эту ситуацию», – заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

В настоящее время ОНФ анализирует исполнение поручения президента об обеспечении дополнительных выплат за май 2020 г., а также об обеспечении медицинских работников страховыми гарантиями.

Новый опрос поможет не только собрать данные о фактической реализации мер поддержки медиков в условиях пандемии коронавируса, но и при необходимости внести предложения по их совершенствованию. Также в рамках опроса будет изучено мнение медицинских работников о внедрении информационных технологий в здравоохранении.

Опрос проводится с 25 июня по 2 июля 2020 г. на специализированном портале ОНФ «Народный контроль».