Путин намерен задействовать помощь волонтеров ОНФ при дальнейшей подготовке к прямой линии с населением

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе отметил большой вклад проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» в работу с обращениями граждан. Он подчеркнул, что она важна как для самого президента, так и для населения страны.

Эксперт ОНФ, член Общественной палаты России Юлия Зимова рассказала Путину о работе волонтерского штаба ОНФ с обращениями граждан, поступившими на прямую линию с президентом. В декабре прошлого года в Сочи глава государства лично дал название проекту ОНФ: «Прямая линия. Продолжение». За это время обработано почти миллион обращений. Из них 400 тыс. обращений относятся к ведению региональных органов власти – половина уже выполнена, еще 200 тыс. будут решены в ближайшее время, деньги на это уже заложены в бюджет, рассказала Зимова.

Как только заявка поступает на горячую линию проекта, она тут же передается в электронную систему «ОНФ. Помощь» и может оперативно обрабатываться из любого уголка страны. «Нам бы очень хотелось сохранить эту инфраструктуру и применить в рамках дальнейшей работы по обращениям на прямую линию», – отметила Зимова. Она пояснила, что передача заявок в электронную систему позволит их максимально оперативно обрабатывать. Приниматься они могут через окна «ОНФ. Помощь» в МФЦ. Сейчас их работает около 400 по стране.

Глава государства поблагодарил Народный фронт за работу. «Это прямая поддержка того, что я делаю. И безусловно, она очень важна для людей, которые обращаются ко мне в ходе прямой линии с различными вопросами, просьбами и предложениями. Потому что такой массив информации обработать очень трудно», – признал Путин.

Он заверил: «Я не только предложу коллегам при подготовке очередной прямой линии реализовать ваше предложение, но и сделать так, чтобы вы могли вовремя подключиться и обработать как можно больший массив полученного материала», – резюмировал глава государства.

«Нам очень приятно, что президент оценил нашу работу, поддержал ее и разрешил продолжить», – отметила Зимова.