Участники акции #МыВместе в Коми передали многодетным семьям Сыктывкара продукты питания и СИЗы

Участники акции взаимопомощи #МыВместе в Республике Коми – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сотрудники Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара – передали продуктовые наборы, а также средства индивидуальной защиты и антисептики нуждающимся многодетным семьям Воробьевых, Сальниковых и Назаровых, проживающим в столице региона. В наборах – тушенка, крупы, конфеты, макаронные изделия, чай и сахар.

«Это у нас уже вторая волна помощи многодетным нуждающимся семьям. Мониторинг ОНФ в Коми показал, что, хотя ситуация со средствами индивидуальной защиты в аптеках региона изменилась к лучшему, проблема с их покупкой для людей, испытывающих финансовые трудности, остается острой. Цены высокие. Поэтому вместе с продуктовыми наборами мы передали нуждающимся многодетным семьям еще и необходимые защитные средства. В каждый набор вошли маски, перчатки и флаконы антисептиков», – прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники сообщили, что продукты питания и средства индивидуальной защиты поступают в республику по линии единого штаба акции #МыВместе, помощь в закупке средств оказывает предпринимательское сообщество России.

«Помощь от общественной организации очень значима для нас. Время сейчас непростое, с работой сложно, поэтому очень ценим такую поддержку. Пандемия коронавируса нас сплотила, мы стали ближе. И помощь для нас особенно значима, ведь у нас четверо несовершеннолетних детей», – рассказала многодетная мама Валентина Воробьева.

«Пособий не хватает, все дорого, поэтому за помощь очень благодарна. Спасибо!» – сказала многодетная бабушка Вера Сальникова, которая растит четырех внуков.

Искренне поблагодарила участников акции #МыВместе и мама Юлия Назарова. Она подчеркнула, что для ее семьи эта помощь очень актуальна и пришла как нельзя кстати.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что акция взаимопомощи #МыВместе осуществляется во взаимодействии с социальными службами. Именно от них общественники получают сигналы о людях и семьях, которые в период пандемии коронавирусной инфекции и самоизоляции оказались в сложной ситуации. Сегодня акция прошла при непосредственном участии социальных работников Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара.

«Мы работаем непосредственно с общественниками и получаем от них большую поддержку. Это не первая помощь, которую мы совместно оказываем людям. Сегодняшняя акция – это, конечно, большое подспорье для семей. Ведь многие многодетные родители потеряли работу и нуждаются в прямой помощи, в первую очередь – продуктами питания. Кроме того, как мы выяснили, детям в многодетных семьях не хватает красок, карандашей, альбомов для рисования. Об этом мы тоже сообщили общественникам, и они помогли», – рассказала директор Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара Галина Цуман.