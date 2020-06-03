ОНФ в Коми передал больнице № 1 в Сыктывкаре защитные средства и обратил внимание властей на их дефицит в учреждении

Участники акции #МыВместе – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и «Волонтеры-медики» в Республике Коми – передали средства индивидуальной защиты медикам Сыктывкарской городской больницы № 1. Общественники также обратились в министерство здравоохранения региона с просьбой взять на контроль решение вопроса дефицита защитных средств в больнице. Нехватку СИЗов выявил мониторинг экспертов регионального отделения ОНФ.

Средства индивидуальной защиты для больницы № 1 поступили по линии единого волонтерского штаба акции #МыВместе из Москвы. Медики получили 2,5 тыс. масок, десятки защитных костюмов, экранов, очков, сотни перчаток и антисептических средств.

«ОНФ помогает нам не первый раз. Мы этому очень рады, потому что это говорит о том, что люди знают проблему. Мы чувствуем поддержку и с благодарностью получаем помощь», — сказал главный врач Сыктывкарской городской больницы № 1 Олег Удоратин.

Ранее активисты регионального отделения ОНФ и «Волонтеры-медики» в Республике Коми передали медикам этого медучреждения по тысяче масок и перчаток, 115 защитных экранов для лица и свыше 200 флаконов антисептиков.

«По данным нашего мониторинга, Сыктывкарская городская больница № 1 пока не стабильно обеспечивается данными медицинскими изделиями. Мы рады, что смогли частично помочь медикам решить этот вопрос. Однако считаем, что здесь необходим системный подход, ведь помощь общественников – это дополнительный, а не основной канал обеспечения. Поэтому мы обратились к исполняющему обязанности министра здравоохранения Коми Борису Александрову с просьбой обратить внимание на ситуацию в больнице и взять на особый контроль решение вопроса обеспечения медиков необходимыми средства защиты», — прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Федулова.

С начала акции #МыВместе общественники в Коми передали десятки тысяч защитных костюмов, экранов, масок, перчаток и антисептиков в республиканские инфекционную и клиническую больницы, Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи, Корткеросскую и Прилузскую центральные районные больницы. Также волонтеры помогли обустроить временные госпитали для больных COVID-19 в Усинске и Сыктывкаре.

«В Коми смягчены ограничительные противоэпидемические меры. Но именно сейчас важно сохранять меры индивидуальной защиты и в первую очередь медикам, которые находятся на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Врачи и медсестры не должны испытывать трудности в этом вопросе, чтобы не пострадать самим и качественно оказывать медицинскую помощь людям», — отметила участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Помощь медикам будет продолжаться до снятия всех противоэпидемических мероприятий в регионе, добавили активисты ОНФ.