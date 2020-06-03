Эксперты ОНФ выявили негативные последствия «заморозки» в нескольких регионах взносов на капремонт

В ходе онлайн-конференции эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ обсудили с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), НП «ЖКХ Контроль», Фондом «Институт экономики города», фондами капитального ремонта многоквартирных домов, общественными и подрядными организациями ход реализации региональных программ капремонта.

«Особенно остро вопрос выполнения региональных программ стоит в субъектах, региональные власти которых приостановили оплату взносов на капитальный ремонт, не предоставив альтернативы. Принимая такое решение, повлекшее за собой вполне понятные риски, регионы не озвучили варианты, как компенсировать недополученные взносы и выполнить региональную программу в запланированном на этот год объеме», – заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

В настоящее время взносы на капремонт, по данным экспертов, были приостановлены в шести субъектах Российской Федерации.

«Полномочия регионов – устанавливать размер взноса, а обязанность собственника осуществлять взнос установлена Жилищным кодексом РФ, – заявила исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова. – Эту обязанность уровень региональной власти отменить не может. Мы считаем, что субъекты, которые приняли такое решение и в результате получат недосбор, должны эту сумму фонду капитального ремонта компенсировать из бюджета, поскольку другие собственники осуществили эти взносы и теперь на законных основаниях ожидают капитальный ремонт».

АРОКР также провел опрос руководителей 67 региональных операторов. 71% опрошенных заявили о том, что в регионе произошло снижение собираемости взносов на капремонт. 68% респондентов видят риск невыполнения плана работ по капремонту в 2020 г.

Директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер отметила, что в случае если регион приостановил уплату взносов на капитальный ремонт на три месяца, специальные счета недополучат четвертую часть годовых поступлений.

«Средств на специальном счете может оказаться недостаточно для финансирования работ, а за невыполнение ремонта в установленный программой срок собственникам в таких домах грозит потеря счета и перевод их средств в «общий котел» регионального оператора», – отметила она.

С целью устранения правовой коллизии в отношении собственников жилья в многоквартирных домах, в которых открыты спецсчета и капремонт должен быть выполнен в 2020–2021 гг., предлагается ввести мораторий на действие части 7 статьи 189 Жилищного кодекса.

Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Анна Огурцова сообщила, что министерство готовит пакет антикризисных мер, в том числе по поддержке добропорядочных подрядчиков по капремонту, для них предусмотрено облегчение участия в процедуре торгов. Министерство также запросит регионы, приостановившие сбор взносов за капремонт, о принятых мерах по восполнению в фондах капремонта выпадающих доходов.