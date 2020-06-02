Благодаря ОНФ в Сыктывкаре создадут реестр игровых и спортивных детских площадок

Эксперты Общероссийского народного фронта и команда «Молодежка ОНФ» в Республике Коми договорились с руководителем администрации Сыктывкара Натальей Хозяиновой о создании реестра игровых и спортивных детских площадок в городе с целью системной работы по их безопасности с собственниками и управляющими компаниями. Договоренность достигнута в ходе рейда с представителями администрации, уполномоченным по правам ребенка в Коми и руководителями управляющих компаний в рамках акции «Безопасность детства» в Международный день защиты детей.

Участники рейда проверили детские площадки на улицах Ветеранов, Петрозаводской, Октябрьском проспекте, Покровском бульваре и зафиксировали многочисленные недостатки. В то же время проверка показала положительные подвижки и примеры.

«В первую очередь обращаем внимание на заинтересованность руководства Сыктывкара без волокиты решать вопрос безопасности детских и спортивных площадок. Мы акцентировали внимание на необходимости системного подхода в решении вопроса, отметили главные недостатки – отсутствие информационных табличек, ветхость, несоответствие ГОСТам конструкций детских площадок и их незащищенность от дорожной инфраструктуры. Нашли понимание со стороны местных властей», – прокомментировал участник региональной команды «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

В ходе рейда был решен ряд конкретных вопросов. Так, на детской площадке рядом с домом №10 по улице Ветеранов и домом №196 по Октябрьскому проспекту из земли торчит опасный железный штырь. Примечательно, что он выкрашен свежей краской – такой же, как и другие конструкции детской площадки. Общественники отметили это как пример формального подхода к содержанию объекта. На месте была достигнута договоренность с представителем местной управляющей компании, что опасный штырь будет ликвидирован.

Участники рейда проверили детскую игровую площадку на общественной территории на Покровском бульваре. Ранее активисты ОНФ поднимали вопрос о том, что площадка не достроена: на ней отсутствует необходимое безопасное покрытие, территория залита бетоном с выбоинами и неровностями. Участник рейда, начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь заверил, что все работы по монтажу мягкого нетравмоопасного покрытия будут выполнены до 31 июля 2020 г. Помимо этого, здесь будет озеленена территория.

«Проект «Безопасность детства» мы начали совместно с ОНФ в прошлом году, он реализуется всеми уполномоченными по правам ребенка в субъектах Федерации. Можем сказать, что потихонечку ситуация меняется к лучшему. Администрация Сыктывкара принимает меры. Один из таких примеров – демонтаж опасной скейт-площадки в парке имени Кирова. Но дети очень просили, чтобы в городе появилась современная и безопасная скейт-площадка. Администрация сейчас проводит аукцион, и мы ждем появления такой действительно безопасной площадки. Создание же полного реестра всех детских площадок позволит точечно и ответственно работать по устранению недостатков», – прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова.

Участники рейда отметили, что в решении вопросов, касающихся детских площадок, должны быть заинтересованы сами жители домов, на дворовых территориях которых располагаются такие объекты.

«Давайте совместно работать над этим вопросом. Давайте все вместе сделаем наш город лучше», – призвала Наталья Хозяинова.

Следующие рейды активистов ОНФ в рамках проекта «Безопасное детство» пройдут в Ухте.