Штаб поддержки малого и среднего бизнеса ОНФ принял более 100 обращений

Штаб Народного фронта по поддержке малого и среднего бизнеса уже принял более 100 обращений от предпринимателей и продолжает оказывать им поддержку. В основном обращения касаются юридической помощи.

«Российский бизнес проявляет себя во время пандемии с лучшей стороны: он обеспечивает нуждающихся ресурсами, помогает врачам бороться с пандемией, старается сделать режим самоизоляции более комфортным для людей из групп риска. Но также важно отметить, что предприниматели помогают друг другу и активно адаптируются к новым реалиям. А задача Штаба поддержки МСП ОНФ – поддержать их инициативы», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.

Для удобства предприниматели могут обращаться в консультационный чат-бот https://teleg.one/onf_business_bot в Телеграме.

«Сейчас много предприятий малого бизнеса закрылось. Это были наши клиенты. Поэтому пытаюсь поддерживать бизнес, чем могу. В своей работе пользуюсь полезными сервисами от Штаба поддержки МСП ОНФ: слежу за актуальными новостями, обращаюсь за юридической консультацией», – отметил предприниматель Виталий Ананьев, разрабатывающий кассовые решения и обслуживающий платежный сервис. Его команда внедрила технологию, позволяющую принимать оплату от клиента через мобильный телефон, минуя платежные терминалы.

Предприниматель Александр Сысоев поделился, что новости и полезные сервисы он находит в телеграм-канале #МыВместе_бизнес, который был также запущен Штабом поддержки МСП ОНФ. До пандемии Сысоев занимался ресторанным бизнесом. С введением режима самоизоляции его отрасль сильно пострадала. Однако предприниматель решил создать платформу-карту малых предприятий, через которую можно купить их онлайновые сертификаты, заказать доставку или просто пожертвовать деньги.

До объявления карантина предприниматель Анастасия Климкина принимала гостей в загородном комплексе и занималась сдачей торговых площадей. С наступлением пандемии деятельность загородного комплекса пришлось приостановить. При этом только ежемесячные налоги на землю предпринимательнице обходятся в миллионы рублей. Она тоже обратилась за юридической поддержкой в Штаб поддержки МСП ОНФ, сейчас занимается развитием нового онлайнового бизнеса.