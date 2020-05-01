ОНФ предложил оформлять документы и льготы при рождении ребенка в родильных домах либо онлайн

Народный фронт предложил правительству разрешить оформлять свидетельство о рождении ребенка и заявки на получение льгот и выплат в родительных домах либо в формате онлайн. Кроме того, на время распространения коронавируса необходимо изменить порядок ведения беременности, чтобы врачи посещали будущих мам на дому, отмечают в ОНФ. Соответствующее письмо с пакетом предложений за подписью сопредседателя ОНФ, доктора Леонида Рошаля направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

МФЦ и ЗАГСы на время распространения коронавируса приостановили оформление документов на рождение ребенка, сообщили ранее «Известия». Чтобы исправить эту ситуацию, ОНФ предложил в письме Мишустину оформлять необходимый пакет справок в родильных домах или онлайн. Такая практика будет полезной и после окончания пандемии, считают в Народном фронте.

«Нужно, чтобы как можно больше государственных муниципальных услуг предоставлялось именно в дистанционном режиме. Сейчас все сферы жизнедеятельности человека переходят на цифровизацию, и это правильно», – подчеркнула модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Краснодарском крае, депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Она напомнила, что на сегодняшний день, в период самоизоляции, выдача материнского капитала уже начала осуществляться в онлайн-режиме. Выплата пособий по безработице, по нетрудоспособности также осуществляются дистанционно.

Эксперт ОНФ, профессор кафедры труда и социальной политики Международного института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ Любовь Храпылина добавила, что чем меньше сейчас беременные женщины и мамы малышей контактируют с окружающим миром, тем лучше. «Но возникают и другие вопросы. Например, выдержат ли соответствующие ресурсы тотальный переход всех процедур в онлайн? Кроме того, мы сейчас сталкиваемся с очень умелыми действиями разного рода мошенников – они вступают в контакт с людьми, имеющими право на выплаты, и обманным путем присваивают их себе. Эти риски нужно проработать очень тщательно», – предупредила она.

Кроме того, на время распространения коронавируса нужно изменить порядок медицинского ведения беременности. Врачи могут посещать будущую маму на дому, и лишь при необходимости осмотра в больнице доставлять туда женщину, добавили в ОНФ. Ориентироваться необходимо на показания – домашний осмотр допустим, если нет необходимости лабораторных исследований или применения специального оборудования, указала Бессараб.

Как сообщали ранее «Известия», на 18 апреля в Москве коронавирус был диагностирован примерно у 100 беременных женщин.

О необходимости пересмотреть порядок оказания медпомощи беременным во время распространения коронавируса заявила и эксперт ОНФ, лидер движения «Совета матерей» Татьяна Буцкая. Она напомнила, что Народный фронт и Совет матерей работают с многочисленными жалобами молодых матерей и беременных на трудности, с которыми они сталкиваются во время карантина. «Нами уже оказывается консультативная помощь, и эта работа продолжится до тех пор, пока в ней будут нуждаться», – подчеркнула Буцкая. По ее мнению, многие проблемы, которые поступают на горячую линию ОНФ, можно решить, правильно организовав оказание медпомощи беременным, как это сделано в отдельных регионах РФ. В противном случае россиянки по-прежнему будут сталкиваться с серьезными сложностями.

«Например, сегодня многие беременные, не получая государственной медицинской помощи, обращаются в частные медицинские организации, тратят последние деньги на исследования, которые им были положены бесплатно», – констатировала Буцкая.