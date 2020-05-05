Владимир Путин поблагодарил «Молодежку ОНФ» за помощь медикам в перепрофилировании больниц

Накануне президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин провел встречу с участниками всероссийской акции #МыВместе. Общение главы государства с волонтерами прошло в формате видеоконференции.

Волонтеры и представители НКО, бизнеса, неравнодушные жители рассказали главе государства о том, как они проявляют себя в условиях пандемии коронавируса. Добровольцы помогают с доставкой продуктов и лекарств пенсионерам, пожилые люди шьют маски для волонтеров, предприниматели обеспечивают врачей горячими обедами, кто-то закупает продуктовые наборы для малообеспеченных семей, спортсмены и тренеры проводят бесплатные онлайн-уроки. Народный марафон добра объединил сотни тысяч человек по всей стране.

С президентом пообщались и участники команды «Молодежка ОНФ», которые помогают врачам в перепрофилировании корпусов больниц для приема пациентов с пневмонией и коронавирусом. О работе групп оперативного реагирования Владимиру Путину рассказал участник московской команды «Молодежка ОНФ» Михаил Малолетнев: «Работа у нас простая, но в то же время сложная: переносим мебель, разгружаем грузовики со средствами индивидуальной защиты, оборудуем ванные комнаты в корпусах. Работали в 10 больницах в Москве, а также других регионах – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Забайкальском крае, Мурманской, Волгоградской областях, Республике Коми и других. Знаете, Владимир Владимирович, очень хочется, чтобы часть палат, которые мы помогли оборудовать, в итоге не понадобилась. И самое главное наше желание – чтобы все заболевшие наконец-то выздоровели», – отметил Малолетнев.

Владимир Путин прокомментировал: «Я тоже этого хочу, Миша. Мы все этого хотим. Благодаря усилиям в том числе таких людей, как вы, я уверен, мы добьемся этого. С лучшими результатами и нужными темпами. Спасибо и удачи вам и вашим товарищам».

Напомним, что работа в больницах проходит не только в столичном регионе. Группы быстрого реагирования «Молодежки ОНФ» созданы в 45 регионах страны, в них свыше 500 участников.

Накануне к развертыванию новых стационаров присоединилась омская команда «Молодежки ОНФ». Ребята готовили отделение в Западно-Сибирском медицинском центре Федерального медико-биологического агентства. «Пока мужская часть нашей группы переносила стеллажи, необходимое оборудование в корпус, девушки стелили постельное белье, убирали мелкий мусор. Кажется, что это работа не такая сложная, но у медперсонала сейчас на это просто не хватает времени», – поделилась участница команды «Молодежки ОНФ» Анастасия Ерахтина.

Продолжается ежедневная работа групп оперативной помощи и в Москве. Бригады из 21 участника помогли перенести мебель, переоборудовать отделения одновременно в трех медучреждениях: госпитале для ветеранов войн №2, ФГБУЗ ЦМСЧ №21 ФМБА России и в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ГКБ№10.

Переоборудуют под лечение больных с коронавирусной инфекцией не только клиники. Так, в Республике Коми участники команды «Молодежки ОНФ» уже два дня работают в школе олимпийского резерва №2. Комплекс рассчитан на 100 пациентов, включая реанимационный бокс. «За два дня мы разгрузили более 300 единиц технических средств. Завтра мы будем готовить палаты к приему больных, комплектовать боксы», – отметил участник команды «Молодежка ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

В Волгограде добровольцы помогли переоборудовать Детскую клиническую больницу №8. За два дня ребята подготовили два отделения. А в Саратове команда из 10 человек работает в Областной офтальмологической больнице (ГАУЗ СО «ООБ»), которую полностью перепрофилируют под пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинская сестра Саратовской областной офтальмологической больницы Юлия Храмова: «В медучреждениях в основном работают женщины, и за несколько дней перенести десятки кроватей, тумбочек – для них серьезная физическая нагрузка. Такие волонтерские отряды для нас сегодня незаменимая поддержка. Спасибо вам за неоценимую помощь».

Волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности. Перед выездом у каждого замеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты.

Региональные команды в рамках акции #МыВместе продолжают доставлять продукты и лекарства для пожилых людей на самоизоляции. Выполнено уже более 22 тыс. обращений.