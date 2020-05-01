ОНФ попросил правительство России о поддержке малого сельскохозяйственного бизнеса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина направили письмо вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой оказать поддержку малым предприятиям в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. В обращении предлагается ряд таких мер.

Первоочередной мерой может стать поручение Министерству сельского хозяйства РФ рекомендовать региональным органам исполнительной власти продлить сроки использования грантов, предоставленных на развитие малых форм хозяйствования, на шесть месяцев.

Во-вторых, Министерству экономического развития РФ предлагается разработать и утвердить регламент предоставления в электронном виде услуги по государственной регистрации ограничений (обременений) прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и сделок, на основании которых ограничиваются (обременяются) права на них.

Кроме того, эксперты ОНФ предлагают распространить на крестьянские фермерские хозяйства «налоговые каникулы», а также отнести организации производителей и поставщиков запасных частей для сельскохозяйственной техники, семян, удобрений, средств защиты растений к непрерывно действующим.

В обращении отмечается, что фермеры не имеют долгосрочных контрактов с торговыми сетями и переработчиками из-за небольших объемов производства. В основном они реализуют продукцию на розничных рынках и через собственные точки продаж, которые сейчас оказались недоступны. Фермеры из-за карантинных ограничений лишились покупателей.

«В результате крестьянские фермерские хозяйства наравне с предприятиями сферы общественного питания и розничной торговли оказались подвержены негативным последствиям распространения новой коронавирусной инфекции», – уточнили авторы обращения.

Снижение объемов выручки в условиях, когда необходима консолидация ресурсов на проведение весенне-полевых работ, поставило под угрозу дальнейшее существование многих крестьянских фермерских хозяйств. При этом их доля продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства составляет всего 14%.

Министерство сельского хозяйства РФ 21 апреля подготовило список из 66 крупных агрохолдингов, которые в дальнейшем смогут претендовать на меры поддержки со стороны государства. При этом малый сельскохозяйственный бизнес оказался лишенным перспектив такой помощи.