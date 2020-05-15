ОНФ во всех регионах страны запустил замечательную акцию «Животные – герои»

Общероссийский народный фронт запустил акцию «Животные – герои» в рамках всероссийского проекта помощи животным «Четыре лапы», который помогает и поддерживает организации, занимающиеся содержанием животных.

Участником акции может стать любой желающий, у которого есть история животного героя.

Как понять, что животное герой?

1. Оно спасло человека из пожара, помогло выбраться из воды, спасло от падения и другое в современном мире.

2. Участвовало в спасательных акциях по поиску пропавших людей.

3. Истории со времен Великой Отечественной войны, как животные спасали и выручали людей.

По героев собак во время Великой Отечественной войны, наверное, знают многие. Так, собаки-миноискатели проходили через большие трудности и опасности. Каждая операция для животного могла стать последней. Живые радары обследовали и разминировали территорию, равную 15153 км, обнаружили и обезвредили свыше 4 млн. мин. Конкретная история: пес-миноискатель Дик. Ему мы обязаны сохранностью Павловского дворца. Он успел обнаружить закладку всего за час до ее детонации и спас сотни жизней.

Может быть у кого-то есть подобные или другие истории о животных из воспоминаний ветеранов, родных и близких участников Великой Отечественной войны.

Поэтому героем может стать любое животное: ваш домашний любимец, спасший вас от хулиганов, животное-герой времен войны, животное-спасатель, нашедший потерявшегося ребенка.

А еще можно рассказать о сегодняшних животных-терапевтах, работающих с особенными детьми — участниках нашего проекта ОНФ «Четыре лапы», ведь им самим сейчас требуется помощь.

Как присоединиться к акции?

1) Опубликуй пост с фото о героическом поступке любого животного;

2) Передай эстафету трем знакомым, которые также смогут рассказать миру о наших четвероногих друзьях;

4) Укажи хэштэги акции #герои_4лапы #онфнко;

5) Поставь в посте ссылку https://iamfreefund.online/covid-19, там сейчас проходит народный фандрайзинг в пользу наших героев.