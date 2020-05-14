Возбуждены уголовные дела по факту реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн»

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации выявлены факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

«Очень важно, что на факт глумления над памятью участников Великой Отечественной войны, на осквернение исторической правды незамедлительно последовала реакция правоохранительных органов страны. Необходимо жестко пресекать циничные действия нацистских недобитков и их покровителей, которые сегодня, в том числе провокациями и вандализмом в информационном пространстве, пытаются пересмотреть итоги Великой Победы», — дала оценку сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.