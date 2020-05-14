МыВместе в лицах: «Волонтер-медик» Елена Помаскина о себе и об акции взаимопомощи в Коми

В Коми акция #МыВместе помощи пожилым гражданам, многодетным семьям и медикам в период пандемии коронавируса стала всенародной. В нее включились все муниципалитеты, волонтеры, неравнодушные граждане и предпринимательское сообщество. Ключевая роль в помощи людям принадлежит «Волонтерам-медикам». Эксперт ОНФ в Коми, член Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Елена Помаскина рассказала о себе и волонтерской работе.

— Елена, почему Вы решили стать волонтером?

— Стала волонтером, поскольку есть желание помогать людям. Изначально занималась общественной деятельностью совместно с друзьями без вступления в общественные организации. Но в медицинском институте Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, где я учусь на факультете «Лечебное дело», вступила в волонтерскую организацию «Волонтеры-медики». Это был осознанный шаг с моей стороны.

— Вы будущий врач. Почему выбрали такую профессию?

— На мой взгляд, врач-самая важная профессия и даже больше. Быть врачом, медицинским работником — это особый склад характера, ума, тип личности.

— «Волонтер-медик» и будущий врач – понятия неразделимы?

— Да, соглашусь — понятия неразделимы. Настоящий врач на своем посту несмотря ни на какое свое рабочее время и переработку никогда не уйдет от больного, если тому требуется помощь. Где бы ни был врач, он всегда поможет человеку, которому нужна медицинская помощь.

— Сколько в Вашей волонтеркой команде людей? Где работаете в регионе? Кто может стать «Волонтером-медиком»?

— На данный момент «Волонтеры-медики» Республики Коми объединяют порядка 400 человек. Штабы располагаются в городе Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Печоре. Членом движения может стать любой человек, заполнив заявление о вступлении.

— Как Вы обычно находите волонтеров?

— В большей части «Волонтеры-медики» — это студенты ВУЗов и ССУзов. Мы обращаемся за поддержкой в дирекцию учебных заведений. Ребята в итоге очень быстро откликаются и вступают в ряды нашей волонтерской организации.

— В ходе акции #МыВместе Вы лично какому количеству людей оказали помощь?

— Хожу по заявкам граждан, для меня лично — это уже десятки человек. Но волонтерская работа ведь шире. Дважды принимала партии со средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, развожу от предпринимателей овощи, продуктовые наборы людям и горячие обеды медикам.

Работа идет каждый день. В том числе дома за компьютером в интернете для акции #МыВместе – ведь очень много приходится решать организационных вопросов. Люди обращаются на сайт мывместе2020.рф, чтобы предложить свою помощь или стать волонтером. Телефон горячей линии — 8 (800) 200-34-11 — работает в круглосуточном режиме: волонтеры принимают и обрабатывают заявки нуждающихся граждан. Также идет координация действий волонтеров по региону.

— Расскажите о самых ярких моментах и впечатлениях в ходе акции #МыВместе.

— Я помню, как обрадовалась первому приезду машины с медицинскими масками для участников акции #МыВместе. На тот момент у меня лично оставались только две маски в сумке. Поэтому была просто счастлива – тогда в аптеках масок просто не было в продаже, да и сейчас они весьма дороги (проблема для людей до конца так, к сожалению, и не решена). Еще отмечу то, что очень приятно ходить по заявкам пожилых нуждающихся людей – созваниваться с бабушками и собирать им продукты. При встрече с ними получаю заряд позитива. Приятно ощущать, что делаю доброе дело для конкретного человека. От этого я становлюсь счастливее, мне становится легче дышать.

Запомнилось также, как волонтеры в Сыктывкаре встречали и отвозили маму с ребенком с железнодорожного вокзала домой – маме нужна была в этом помощь, и волонтеры ее оказали. Еще случай — поздно вечером обратился дедушка с проблемой: он то ли потратил, то ли потерял деньги и не мог добраться домой. Расстояние было примерно 30 км. Отзывчивые волонтеры помогли добраться дедушке домой.

— Вы непосредственно работаете людьми, которым нужна помощь. Что они говорят, как реагируют, когда видят участников акции #МыВместе?

— Люди рады видеть волонтеров, благодарят за помощь. Бабушки приглашают в гости на чай или кофе (правда, в условиях пандемии коронавируса мы не можем принимать такую благодарность, не можем входить в жилье). Люди благодарят и желают всего хорошего, здоровья.

— Какие трудности есть в ходе реализации акции #МыВместе?

— Как таковых трудностей нет. Наша задача помочь тем, кто к нам обратился. Мы сообщаем о наших возможностях и помогаем тем, чем можем.

Хотела бы выразить благодарность всем участникам акции #МыВместе. Работа идет круглосуточно. Порой она не так заметна, но она идет в режиме 24\7. Всем крепкого здоровья!