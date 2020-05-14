МыВместе: Фонд «Инносоциум» привлек на борьбу с коронавирусом в России около 70 млн рублей

Фонд «Инносоциум» – социальная платформа Фонда Росконгресс привлек на борьбу с COVID-19 в России около 70 млн руб. – это общий объем средств, направленных крупным бизнесом с начала акции #МыВместе. Акцию уже поддержали компании Mars, Coca-Cola, «Филип Моррис Интернэшнл» в России, «Газпром нефть», «Почта России», Henkel, Amway, МТС и Группа «Черкизово».

«Я рад, что инициатива Фонда «Инносоциум», направленная на поддержку медицинских работников, волонтеров, пожилых и маломобильных групп граждан в условиях распространения COVID-19, получила столь большой отклик со стороны компаний. Это стало возможным благодаря тому, что за последние годы в стране удалось сформировать особую социальную экосистему для решения насущных общественных задач. В ее работу активно вовлечены государство, бизнес, различные НКО. Опыт успешного взаимодействия оказался особенно востребован сегодня, потому что именно совместными усилиями мы сумеем быстро и эффективно преодолеть негативные последствия коронавирусной пандемии», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Сегодня адресную помощь получают медицинские и социальные организации, волонтерские штабы и нуждающиеся группы населения в различных регионах России. Особое внимание уделяется обеспечению средствами индивидуальной защиты. Так, соответствующие средства переданы в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, перепрофилированное под лечение коронавирусных больных.

«Мы благодарим всех партнеров за быструю и своевременную поддержку. Любое участие, любой вклад крайне важны. Сегодня в помощи нуждаются люди по всей стране, многие из которых находятся в зоне риска в связи с COVID-19. Я верю, что пример наших партнеров вдохновит и других. Сплотившись вокруг общего дела, мы сможем внести ощутимый вклад в стабилизацию ситуации», – считает заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

Комбинезоны с высоким уровнем защиты направлены в дома-интернаты для пожилых граждан и инвалидов, а также в психоневрологические интернаты и учреждения для детей-сирот Воронежской области. Также в районные управления социальной защиты населения области поступила крупная партия санитайзеров.

Глубокую благодарность Фонду «Инносоциум» выразил директор БУ ВО «Воронежский областной геронтологический центр» Андрей Окуневский. По его словам, в сложившейся сложной эпидемической ситуации средства для индивидуальной защиты и дезинфекции крайне необходимы в работе учреждения. Благодаря финансированию со стороны государства, а также спонсорской помощи центр оснащен ими в достаточном количестве.

Финансовая помощь для приобретения необходимых средств индивидуальной защиты также оказана детскому хоспису в Санкт-Петербурге, пациенты которого находятся в изоляции в связи с пандемией. Соответствующую продукцию скоро получат и семь домов престарелых в Москве и Московской области.

Более 4200 защитных экранов закуплены для волонтеров региональных штабов, работающих в рамках акции #МыВместе.

Фонд «Инносоциум» также прилагает все усилия, чтобы облегчить тяжелый труд врачей и волонтеров. Персонал девяти больниц Москвы и Московской области получит косметические средства (кремы, лосьоны и т.п.) для увлажнения кожи, которые так необходимы после многочасовых рабочих смен, проведенных в защитных костюмах.

Волонтеры акции #МыВместе получили более 1600 топливных карт для заправки своих автомобилей. В апреле Фонд «Инносоциум» расширил работу горячей линии, организовав духовную линию, на которую поступило уже более 1000 звонков. Для организации работы представителей духовенства на средства партнеров Фонда «Инносоциум» приобретены телефоны и сим-карты.

В 12 регионах России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Барнаула, волонтерские штабы обеспечены прохладительными напитками и сувенирной продукцией с футбольной тематикой: мячами, ветровками, полотенцами. Аналогичные сувениры порадуют и ребят в детских домах Воронежской области.

Матери-одиночки, многодетные матери, матери с детьми с ОВЗ и приемные матери Челябинской и Воронежской областей получат тысячу продуктовых наборов.

Фонд «Инносоциум» также принял участие в возвращении из Венесуэлы в Москву 79 россиян, которые не могли вернуться домой из-за прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения в связи с пандемией COVID-19. Они прилетели 10 мая на рейсе, организованном компанией ГЕРОФАРМ.

Отрадно, что многие компании оказывают помощь на постоянной основе. Так, компания Mars, которая на протяжении нескольких лет является стратегическим партнером Фонда «Инносоциум» и ранее уже направила 32 т товаров первой необходимости нуждающимся в Московской, Воронежской и Калужской областях, расширяет географию своей помощи. Помимо этого, компания передала 16 тыс. батончиков BE—KIND™ медицинскому персоналу Москвы, а входящая в Mars компания Royal Canin совместно с сетью зоомагазинов «Бетховен» и волонтерским движением #ПогуляйСобаку запустили социальный проект по выгулу собак.

«Мы считаем, что только совместными усилиями можем помочь тем, кто сейчас действительно в этом нуждается: врачам, настоящим героям борьбы с коронавирусом, волонтерам, а также просто тем людям, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке и заботе. Мы абсолютно точно не собираемся останавливаться на достигнутом и, безусловно, очень рады тому, что все больше людей и организаций присоединяются к акции #МыВместе», – прокомментировала Елизавета Александрова, директор по корпоративным отношениям Mars Wrigley в России.

«Акция #МыВместе – отличный пример партнерства и взаимопомощи. Помогать хотят все: и крупные корпорации, и малый бизнес. Это тысячи компаний-партнеров и сотни совместных с НКО проектов. Нам важно, чтобы каждая копейка шла на помощь людям», – подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7 (тел.: 8 (800) 200-34-11). К настоящему моменту в колл-центр поступило более 2,5 млн звонков.

Через горячую линию или на сайте мывместе.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.

Акция #МыВместе организована Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, АВЦ, ВОД «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции», ПАО «Ростелеком».