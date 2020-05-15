Акцию ОНФ «Животные-герои» поддержали паралимпийцы по конному спорту

Активисты ОНФ запустили в соцсетях акцию «Животные-герои», где призывают пользователей рассказывать о героических поступках четвероногих под тегом #герои_4лапы. Так, организаторы решили привлечь внимание общественности к народному фандрайзингу в рамках проекта «Четыре лапы». Рассказать о своих любимцах-героях и призвать подписчиков к участию в акции поспешила спортсменка 2-го разряда по паралимпийской выездке сочинского иппоцентра «Маргарита» Маловик Ольга.

«Мой любимый конь-герой – Раст. В нем есть то, чего не хватает мне: энергия. Он не умеет стоять на месте – ему надо постоянно двигаться. Благодаря таким лошадям-героям многие люди со сложными заболеваниями могут попробовать себя в конном спорте, дойти до уровня региональных соревнований. Сегодня я призываю вас присоединиться и помочь нашим друзьям!» – отметила спортсменка на своей странице в Instagram.

Раст и другие лошади, которые обитают в сочинском иппоцентре получили 750 кг продовольствия благодаря участию в акции. Частные благотворители, которые пожелали, чтобы их имена не разглашались общественности, обеспечили организацию сеном и овсом.

Всего за время работы проекта ОНФ «Четыре лапы» удалось спасти 800 животных, в числе которых лошади, птицы, зайцы, кошки, собаки и даже знаменитый челябинский львенок Симба. В общей сложности активисты передали уже 23 тонны корма.

Так, в Челябинской области, при содействии министерства сельского хозяйства, центру иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» выдали почти 2 тонны сена, а для Тюменского зоопарка ЗАО «Племзавод-Юбилейный» выделил 1,1 тонну зерна.

На призыв о помощи откликнулись и активисты проекта ОНФ «Село.Территория развития». С их помощью удалось получить поддержку от ПЗ «Первомайский» в размере 5,5 тонн овса. Помощь доставили в «Свобода-Центр» благотворительного фонда помощи животным «Я свободен».

«Акция помощи «Четыре лапы» продолжается, и мы предлагаем всем внести свой посильный вклад в эту историю. Средства на спасение животных можно передать на сайте фонда-оператора акции «Я свободен». Для нас также будет очень ценна информационная поддержка – участвуйте в акции «Животные-герои», пусть больше людей узнают, почему четвероногие так важны для общества. Для этого опубликуйте фото и расскажите, что героического или интересного делает ваш питомец и укажите хэштэги акции #герои_4лапы #онфнко. Не забудьте оставить ссылку на страницу, где ведется сбор пожертвований в пользу наших героев – https://iamfreefund.online/covid-19», — отметила руководитель департамента развития общественных инициатив Елена Мильто.