ОНФ с ведущими деловыми ассоциациями по поручению президента начал опрос о мерах поддержки МСП

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин 11 мая поручил Совету по стратегическому планированию и национальным проектам совместно с ОНФ проверить, как исполняются ключевые поручения президента по поддержке граждан и экономики в кризисный период пандемии. Народный фронт с «Опорой России», Торгово-промышленной палатой и «Деловой Россией» проводит опрос для выявления проблем, с которыми столкнулись предприниматели при оказании им мер поддержки.

Он состоит из 20 вопросов. В частности, респондентам предлагается ответить на вопросы о том, работает ли механизм кредитных каникул, проводятся ли в их компании проверки, может ли организация получить беспроцентный кредит или субсидии на выплату зарплат, работает ли мораторий на возбуждение дел о банкротстве со стороны кредиторов. Опрашиваемые могут подробно рассказать о своих проблемах.

«Опрос, который проводит ОНФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по эффективности реализации принимаемых правительством России мер поддержки малого и среднего бизнеса, является уникальной возможностью прямого диалога предпринимательского сообщества с властью, поскольку результаты проведенного опроса будут оперативно обработаны и доведены до правительства для улучшения действующих механизмов поддержки и принятия новых неотложных мер», – сообщил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Каждый, кто пройдет опрос, внесет свой личный вклад в улучшение мер поддержки, так как по итогам опроса будет сформирован доклад, который Народный фронт представит первому лицу страны», – отметил член Центрального штаба ОНФ, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. ТПП предложит для обобщения результатов и итоги исследования своего аналогичного проекта «Бизнес-барометр страны» для получения более полной картины реализации мер поддержки предпринимателей.

Катырин также рассказал, что ОНФ и ТПП запросят уточнения у Верховного суда России, чтобы определить, являются ли ограничения в работе общественного питания, розничной торговли, кинотеатров, гостиниц, клубов и других объектов и организаций, которые были наложены в период пандемии и нерабочих дней, обстоятельствами непреодолимой силы. Это требуется прояснить для решения проблем, возникших у малых и средних предпринимателей с арендой.

Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов напомнил, что с органами власти продолжается диалог о расширении мер поддержки для всех предприятий малого и среднего предпринимательства. «Важно, чтобы доступ к поддержке имели не только предприятия, чья отрасль отнесена к наиболее пострадавшим, но и другие предприятия сектора МСП, значительно потерявшие в выручке», – подчеркнул он.

Анкета опроса размещена на специальном портале ОНФ «Народный контроль» по адресу https://nk.onf.ru/surveys/94.