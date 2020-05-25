Рэнкинг ОНФ выявил самые распространенные виды мошенничества в период пандемии

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» проанализировали более 140 тыс. сообщений с жалобами на действия мошенников в открытых источниках (на сайтах, форумах, страницах и в группах в соцсетях), опубликованных с 29 марта по 15 мая, и составили рэнкинг самых распространенных видов мошенничества в период пандемии.

Анализ выявил более 26 тыс. (19%) жалоб на ложное информирование о штрафах за нарушение карантина и на предложения купить универсальный бессрочный пропуск. В 15% сообщений мошенники обещают содействие в получении материальной помощи от государства, что затем оборачивается фишингом платежных реквизитов. Третий по распространенности способ мошенничества – создание фишинговых сайтов для оплаты коммунальных платежей. О таком способе обмана рассказывается в 10% сообщений.

«Из-за ограничительных мер граждане находятся в тревожном состоянии, их растерянность притупляет чувство бдительности. В условиях цифровизации люди привыкают, что с помощью интернета можно получить если не любые, то большинство необходимых услуг. К сожалению, многие забывают о мерах безопасности и кликают на первую всплывающую в Сети или присланную неизвестными ссылку, что приводит к негативным последствиям», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В 9% проанализированных экспертами ОНФ сообщений пользователи рассказали, что подверглись обману при попытке узнать или исправить свою кредитную историю. 8% связаны с «уведомлениями» об экстренной госпитализации родных и необходимостью перевести деньги на оплату медицинской помощи. Почти 10 тыс. сообщений (7%) касаются лжеволонтеров, обещающих купить и доставить продукты и средства гигиены. В 6% сообщений жалуются на вредоносные ссылки сервисов «отслеживания COVID-19». Предоплата за средства индивидуальной защиты, включая маски и антисептики, фигурирует в 5% проанализированных сообщений. Проверка данных по кредитам во время карантина – ложные рассылки и звонки о «внеплановой проверке» кредитных начислений с фишингом реквизитов также зафиксироваы в 5% сообщений. Примерно такое же количество жалоб связано с имитацией звонков из Пенсионного фонда России.

Относительно немного (4%) сообщений – о предложениях провести экспресс-тестирование на наличие коронавируса и антител. Такие мошенники действуют как в интернете, так и при обходе домов. Финансовые пирамиды, обещающие кратно приумножить сбережения без налога на доход, упоминаются в 3% сообщений. Всего 2% сообщений связаны с туризмом и развлечениями – мошенники предлагают по предоплате купить дешевые туры после завершения режима ограничений и обещают гарантированно вернуть деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки или концерты.

О случаях мошенничества под предлогом дезинфекции квартир и домов рассказывается только в 1% опубликованных сообщений. Столько же жалоб в Сети касаются услуги «выявления коронавируса на районе», когда под видом хакеров мошенники продают данные статистики оперативного штаба из якобы взломанных баз данных о заболевших коронавирусом в близлежащих домах и районах.

«К сожалению, мошенничество – это очень гибкое явление. Злоумышленники быстрее всех ориентируются и перестраиваются под существующую действительность. Это касается не только спекуляций на тему пандемии коронавируса. Как только правоохранительная система и правозащитные институции обнаруживают методы борьбы с одной схемой, злоумышленники практически мгновенно изобретают новые способы отъема денег у граждан», – подчеркнула Лазарева.