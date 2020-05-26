ОНФ направил в правительство РФ предложения, поддержанные почти 600 журналистами

Общероссийский народный фронт направил председателю правительства РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Этому предшествовал опрос журналистов, в котором за принятие указанных мер проголосовало почти 600 журналистов из более чем 200 редакций СМИ.

«ОНФ предлагает отнести региональные и местные СМИ к пострадавшим отраслям и распространить на них соответствующие меры поддержки: отсрочку по уплате налогов, мораторий на применение мер взыскания недоимок по налогам; снижение размера страховых взносов с 30 до 15%; мораторий на приостановление операций по банковским счетам», – рассказала заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева. – А также совершенно убеждены, что СМИ, как отрасль, выполняющую важную социальную миссию должны поддержать и власти субъектов Федерации, поэтому просим правительство дать соответствующие рекомендации в регионы».

«Все 7 лет существования ОНФ мы поддерживали независимые региональные и местные СМИ. Это наши партнеры. Мы вместе решали многие проблемы. Сейчас в условиях пандемии эти СМИ оказались в критической ситуации. Поэтому мы бьем в набат, – заявила заместитель председателя Государственной Думы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. – Я многие годы работала региональным журналистом. Понимаю, что редакции сейчас терпят бедствие. К сожалению, до сих пор на законодательном уровне не принята инициатива ОНФ о статусе регионального СМИ. Не закреплено в законе, какое именно СМИ можно считать региональным. Но такие критерии можно установить при выделении господдержки. Основной контент таких СМИ касается региона, и распространяются они прежде всего на территории региона. Мы считаем, что для страны важно сохранить независимую региональную журналистику. Она выполняет важную функцию – информирование населения».

Самыми активными участниками опроса стали журналисты Калмыкии, Пермского края и Иркутской области. О проблемах небольших печатных изданий рассказала корреспондент газеты «Искра» из Лысьвы, секретарь первичной организации пермского краевого Союза журналистов, лауреат конкурса «Правда и справедливость» Елена Кожевникова. «Мы – частное издание, не можем воспользоваться никакими мерами поддержки – ни краевыми, ни муниципальными. Это единственная в городе газета, выходит тиражом 12 тысяч экземпляров. Подписка на самоизоляции технически невозможна, люди ничего не продают и не покупают, деловая активность сократилась, объем рекламы упал. Чтобы выжить, мы сократили зарплату, число полос, частично перешли на черно-белую печать. И мы не единственные такие, может быть, поэтому Пермский край активно поддержал инициативу Народного фронта».

«Учредителями редакции региональных и местных СМИ довольно часто выступают некоммерческие организации или просто физические лица, что не позволяет им соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства и претендовать на соответствующие уже действующие меры поддержки со стороны государства, – объяснила член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. – Мы по линии Центра правовой поддержки журналистов ОНФ отмечаем падение объемов рекламы до 90% у отдельных СМИ: было 10 рекламных баннеров в месяц, а сейчас – один или вовсе нет. Нельзя допустить закрытия независимых региональных и местных средства массовой информации, ведь это самые близкие населению редакции, источник актуальной и социально важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах. Предлагаем помимо прочего рассмотреть вопрос увеличения грантовой федеральной поддержки таких СМИ, осуществляемой по линии Роспечати».

«Несмотря на рост телесмотрения во время пандемии, монетизировать этот рост не представляется возможным, так как малый и средний бизнес (а именно это основной рекламодатель регионального телевидения и радио) закрыт на карантин (магазины, салоны красоты, фитнес-клубы, выставки).

Сформулированные экспертами ОНФ и поддержанные журналистским сообществом предложения по поддержки региональных СМИ очень актуальны, ведь именно эта категория СМИ сохраняет информационное поле региона, конкретного муниципалитета. Государственная поддержка региональных и местных СМИ позволит им сохранить жизнеспособность, свой зачастую уникальный коллектив. Поддержка крайне необходима, ведь журналисты порой работают в эпицентрах, больницах, по сути, на передовой, так же, как и врачи», – поддержал инициативу ОНФ генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

Эксперты ОНФ также предлагают снизить для региональных вещателей тарифы на услуги общедоступной электросвязи «Российской телевизионной и радиовещательной сети», субсидировать расходы редакций региональных и местных СМИ на доставку периодических печатных изданий.