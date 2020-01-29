ОНФ в Коми просит власти отремонтировать дорогу на улице Индустриальной в Сыктывкаре

По итогам рейда в Сыктывкаре эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми направили в городскую администрацию обращение с просьбой принять меры по улучшению содержания и ремонту дороги на улице Индустриальной.

В ходе проверки общественники зафиксировали на дороге многочисленные неровности, колейность, сугробы у обочин высотой выше человеческого роста, которые полностью или частично перекрывают обзор с выездов на трассу. Между тем дорога на улице Индустриальной рассматривается как один из основных объездных путей на время ремонта главной муниципальной магистрали. Таким образом, ненадлежащее состояние объездного пути может привести к транспортному коллапсу. Чтобы этого не произошло, необходимо принять срочные упреждающие меры, считают эксперты ОНФ в Коми.

Как стало известно, в связи с заменой старых коммуникаций власти планируют на период до полугода полностью или частично перекрыть Октябрьский проспект (на участке от улицы Орджоникидзе до улице Чкалова), связывающий центр Сыктывкара с Эжвинским районом. И, по словам мэра Натальи Хозяиновой, избежать этого процесса не удастся.

«Активисты ОНФ обратили внимание на то, что уже давно сигнализировали о плачевном состоянии этой дороги. Еще в 2015 году мы обращались к местным властям с предложением капитально ее отремонтировать, в том числе потому что дорога играет важное транспортное значение для объезда основных городских трасс. К сожалению, за это время была проведена лишь отсыпка ям. Сейчас в связи с планами перекрытия Октябрьского проспекта ситуация может существенно осложниться. Если бы дорогу на улице Индустриальной вовремя отремонтировали, она смогла бы безопасно пропускать большее количество машин и снизить риски заторов и пробок», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники сообщили, что дорога на улице Индустриальной может войти в план капитального ремонта не ранее 2021 г. До этого срока активисты Народного фронта в Коми будут добиваться того, чтобы состояние трассы было улучшено всеми другими способами: усилены работы по ее выравниванию и расчистке, в том числе прилегающие к дороге участки, проведен ямочный ремонт. Эти предложения эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также направили местным властям.

«Будем добиваться надлежащего содержания и ремонта этого транспортного участка, отмеченного на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог. Кроме того, будет усилена рейдовая работа», – сообщила Иванова.