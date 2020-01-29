На конкурс ОНФ «Правда и справедливость» поступило около 1,5 тысячи конкурсных работ от журналистов из 82 регионов России

Журналисты 82 регионов страны уже представили около 1,5 тыс. работ на VI всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Ни одна из 14 конкурсных тематик не осталась невостребованной.

13 января был дан старт заявочной кампании конкурса. Традиционно в нем принимают участие региональные журналисты печатных, электронных СМИ, региональных телерадиокомпаний и блогеры.

Самыми активными журналистами на данный момент являются представители Самарской области – 24 участника конкурса представили 53 работы. 19 пензенских журналистов заявили на конкурс 49 материалов. Замыкает неофициальную тройку лидеров Иркутская область с 45 заявками от 18 участников.

В то же время журналисты и блогеры Новгородской области, Чукотского автономного округа и Республики Ингушетия еще не представлены во всероссийском конкурсе.

Помимо активности региональных журналистов можно судить и об актуальности конкурсных тематик. Из года в год в региональных СМИ выходит больше всего материалов, касающихся проблем в сфере ЖКХ, – конкурсная тематика «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» уже собрала более 200 работ. Тематики «Или мы есть, или нас не будет» (демография) и «Экологические долги и испытание природы на прочность» делят вторую позицию в неофициальном рейтинге востребованности конкурсных тематик – более 160 работ в каждой. «Культура – основа нашей идентичности» (более 140 конкурсных работ) – на третьем месте.

«Наш конкурс – это даже не про СМИ и их повестку. Это про людей, живущих от Сахалина до Калининграда. Потому что, чтобы что-то менять в их жизни, надо знать, чем живет наша страна. Как невозможно формировать представление о России только внутри Садового кольца, так и невозможно развивать гражданское общество только в Москве. Все самые резонансные ситуации возникают в субъектах, «правды и справедливости» сложнее всего добиться вдали от столицы. И такой интерес к конкурсу лишний раз доказывает, что Россия живет регионами. Пульс ее бьется там», – отметила заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

«Приятно отметить, что специальная тематика этого года «ОНФ: Мы там, где нужна помощь!», рассказывающая о ситуациях, где благодаря вмешательству активистов Общероссийского народного фронта значительно ускорилось разрешение критической ситуации, не только не осталась незамеченной, но и набирает уже более сотни работ журналистов со всей страны. Это еще далеко не окончательные цифры, но уже сейчас видно, что деятельность ОНФ по всей стране становится стабильным информационным поводом», – подчеркнула исполнительный директор Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова.

Прием региональных журналистских работ продолжается до 12:00 мск 10 февраля.

Положение о конкурсе, условия и сроки проведения – на сайте Фонда ОНФ «Правда и справедливость».