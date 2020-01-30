Эксперты ОНФ призвали повысить эффективность ипотечной программы для многодетных за счет включения в нее вторичного жилья

Эксперты Народного фронта выступили за снятие лишних ограничений программы субсидирования ипотеки для многодетных семей, которые на практике не позволяют воспользоваться такой мерой социальной поддержки. Об этом свидетельствует статистика обращений за ипотечным субсидированием, которая оказалась значительно ниже планируемых показателей. Эксперты ОНФ предложили включить в программу субсидирования ипотеки вторичное жилье и расширить возрастные рамки для детей, чьи семьи могли бы воспользоваться льготной ипотекой.

С предложением включить в программу вторичное жилье уже обратился в письме к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишет «Парламентская газета». В своем прошлогоднем послании Федеральному собранию президент России, лидер ОНФ Владимир Путин обратил внимание на пробуксовку программы субсидирования ипотечной ставки до 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 г. по 31 января 2022 г. Воспользоваться такой поддержкой за год смогли всего 4 446 семей.

«Появился очень хороший механизм рефинансирования ипотеки для многодетных семей, но в действительности ограничения, предусмотренные программой, сделали эту помощь недоступной. Сейчас по программе можно покупать новое жилье только у юридического лица, при этом доля новостроек составляет всего 10 процентов на рынке недвижимости. Как правило, целевая аудитория, под которую создавалась эта программа, воспользоваться ею не может. При этом изначально программа была рассчитана на 500 тысяч семей», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она рассказала, что эксперты ОНФ совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности, «Волонтерами финансового просвещения» изучают обращения граждан, поступившие по этой теме на прямую линию президента. 1 625 обращений касались того, что многодетные семьи хотели бы воспользоваться этой программой, но в их регионах вообще отсутствуют новостройки. Другие обращения были с просьбами расширить возрастные рамки для детей, чьи семьи могли бы получить ипотечное субсидирование.

«Уже понятно, в каких регионах программа не работает из-за отсутствия новостроек. Народный фронт эту работу провел и готов поделиться данными. Однако не стоит привязывать снятие ограничения на покупку вторичного жилья к конкретным регионам, потому что это будет нечестно по отношению к другим многодетным семьям. Любая индивидуализация программы усложнит технологический процесс получения помощи. ОНФ считает, что при разработке и корректировке программ социальной помощи надо в первую очередь ориентироваться на реальные потребности людей», – подчеркнула Лазарева.

Ранее она говорила, что погашение суммы в 450 тыс. ипотечного кредита при рождении третьего ребенка вместе с распространением шестипроцентной ипотеки для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами на вторичное жилье позволят значительно снизить общий уровень закредитованности российских семей, улучшить демографическую ситуацию и в целом положительно скажется на развитии регионов, малых городов и сельских территорий.