Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота обсудил с министром сельского хозяйства главные проблемы фермеров

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота после декабрьского разговора в Адыгее с президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным о проблемах сельского бизнеса встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. По словам Сироты, он вместе с руководителем Исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым попросил об этой встрече министра, поскольку на встрече с главой государства представители фермерского сообщества не успели рассказать обо всех самых острых проблемах.

На встрече с Патрушевым основной обсуждаемой темой стал избыточный контроль малого бизнеса со стороны государства, сообщил Сирота «Комсомольской правде». Он назвал ряд абсурдных требований к фермерам, например, ведение журнала битых лампочек или присутствие сотрудников ветеринарной службы при каждой приемке и отгрузке молока на ферме и сыроварне, при несоблюдении которых бизнес могут оштрафовать.

«Многие такие нормы кочуют по постановлениям с середины прошлого века, они формально не подходят под «регуляторную гильотину», но отменять-то их все равно надо. Мы просили перетряхнуть эти нормативы и убрать лишние! Дмитрий Николаевич поддержал нас, сказал, что по всем вопросам, касающимся компетенции Минсельхоза, будет подготовлен список предложений и все эти проблемные места откорректируют», – рассказал Сирота.

Еще одним вопросом, который обсудили руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» с министром сельского хозяйства, стали условия грантов для фермеров, а именно заниженная стоимость создания одного современного рабочего места, требование не иметь другой бизнес и иметь при этом средства на развитие хозяйства. Кроме того, Сирота обсудил с Патрушевым проблему заброшенных полей, площадь которых в России составляет более 30 млн га, программу комплексного развития сельских территорий, льготную сельскую ипотеку в Подмосковье, штрафы за транспортировку тракторов и комбайнов в посевной и уборочный периоды, а также снижение завышенных тарифов на электроэнергию для фермеров.