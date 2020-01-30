ОНФ настаивает на необходимости принятия новых программ переселения и реконструкции ветхого жилья

Эксперты ОНФ считают, что предпринимаемые правительством России меры для реализации задачи нацпроекта «Жилье и городская среда» недостаточны для решения вопроса финансирования переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

В России может появиться система технического учета домов, которая позволит детально контролировать состояние жилого фонда, корректировать списки на капремонт и следить за расходами подрядчиков. О том, что правительство поручило Минстрою РФ проработать поправки в Жилищный кодекс, сообщают «Известия».

«Мы признаем дома аварийными – уже упростили эту процедуру. Мы выведем их из программы капремонта, получим исчерпывающие сведения о техническом состоянии дома, например, что да – он очень старый, очень ветхий. А люди, проживающие в этом жилье, спросят нас, что дальше. А затем они еще активнее начнут обращаться к президенту, потому что теперь у них уже и документы все будут на руках – подтверждения, что действительно проживать в их доме опасно. Но у муниципалитетов как не было средств на переселение, реконструкцию маневренного фонда, так они и не появятся, пока не будут запущены федеральные программы с государственной поддержкой», – пояснила Калинина.