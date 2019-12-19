Представители ОНФ призвали чиновников более открыто обсуждать с гражданами экологические вопросы

На международном форуме «Чистая страна» заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева и член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева обратили внимание на необходимость своевременной и максимальной открытости властей при обсуждении экологической проблематики.

«Зачастую общественные активисты и население задают много вопросов, на которые власть и те, кто занимается вывозом и переработкой отходов, строят завод, не всегда готовы отвечать. А если и готовы отвечать, то в той форме, которая комфортна им, а не так, как этого ждут люди. Задача ОНФ состоит здесь в выстраивании правильной коммуникации и привлечении компетентных экспертов сразу, как только становится видно, что у людей возникают вопросы. Когда людям долго не отвечают, на эмоциональном накале это перерастает в митинги и акции протеста. Надо доносить до властей и представителей «мусорного бизнеса» опасения и мнения людей, которым эксперты в свою очередь должны объяснять все особенности создавшейся ситуации», – подчеркнула Плещева.

Тимофеева рассказала на форуме о негативном эффекте поверхностного восприятия экологических данных, который создает основу для распространения беспочвенных опасений. По ее словам, спекуляции на экологических данных могут стать барьером для экономического развития территорий и увеличения занятости, например, когда речь идет о создании новых предприятий. Экологические риски должны анализироваться профессиональными экспертами, чтобы до населения доводились честные и объективные оценки.

Особое внимание на форуме Тимофеева уделила недостаткам информационного взаимодействия с населением при проведении «мусорной реформы»: «Мы принципиально настаиваем на публичном обсуждении. Все территориальные схемы обращения с отходами, которые были доработаны, должны пройти публичные обсуждения до 1 января 2020 года. ОНФ провел мониторинг: половина этих обсуждений происходит формально, а в другой половине случаев озвученные мнения совершенно не учитываются».