Активисты ОНФ в Коми провели благотворительную акцию для пациентов детской клинической больницы в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в преддверии Нового года провели благотворительную акцию для маленьких пациентов Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Сыктывкаре. Общественники вручили ребятам сладкие подарки, а волонтеры проекта ОНФ «Равные возможности – детям» – коллектив объединения юных аниматоров «Мастер игры» Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара – развеселили маленьких пациентов костюмированными новогодними игровыми сценками.

«В Новый год особенно грустно находиться в больнице, тем более когда речь идет о детях. Поэтому в преддверии праздника активисты ОНФ в Коми и волонтеры решили сделать доброе дело – подарить сладкие подарки и развеселить ребят, которые проходят лечение в детской больнице в Сыктывкаре. Уверены, что конфеты и веселые сценки, улыбка и радость самых маленьких пациентов помогли не только поднять настроение, создать праздник, но и помогут в дальнейшем быстрее выздороветь детям и скорее вернуться им домой», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

Волонтеры проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» – коллектив объединения юных аниматоров «Мастер игры» из Сыктывкара под руководством эксперта ОНФ в Коми Елены Тарасовой – показали маленьким пациентам зажигательные сценки, вовлекая в них самих детей, а также разукрасили лица всех желающих ребятишек аква-гримом.

В канун Нового года активисты ОНФ продолжат благотворительные акции для детей, которые находятся на лечении в детской больнице. Общественники проведут для них мастер-классы по изготовлению игрушек.