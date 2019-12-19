Игорь Кастюкевич на форуме «Чистая страна» рассказал об участии молодежи в решении экологических проблем

С 16 по 18 декабря в технопарке инновационного центра «Сколково» проходит международный форум «Чистая страна». Мероприятие организовано в поддержку национального проекта «Экология». В рамках деловой программы заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич провел дискуссию на тему «Участие молодежи в решении экологических проблем».

В выступлении Кастюкевич подчеркнул, что экология для молодежи сегодня – приоритет. По его словам, среди ценностных ориентиров молодые люди в социальных опросах наряду с семьей и успешной карьерой все чаще называют вопросы экологии и состояния окружающей среды.

Он рассказал о работе команды «Молодежки ОНФ» в условиях новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Активисты инициировали рейды в 60 регионах страны. Целью мониторинга было выявление причин, по которым реформа буксует. Кроме того, общественники помогали в решении конкретных проблем жителей. Так, в Ангарске регоператор пообещал установить контейнеры в частном секторе в течение двух недель, а выполнил уже через несколько дней. В Коми жители домов по улице Карла Маркса жаловались на то, что в шаговой доступности нет ни одной контейнерной площадки для сбора мусора, вследствие чего бытовые отходы складируют куда придется. В ходе рейда участники команды «Молодежки ОНФ» смогли договориться с региональным оператором, и на площадке было обустроено ограждение, сооружен навес, отведено место для крупногабаритного мусора, поставлены новые баки для приема ТКО, отвечающие всем санитарным нормам.

Всего проведено 1 049 выездов, опрошено 4 538 жителей в 60 субъектах страны. Активисты «Молодежки ОНФ» посетили 59 объектов по переработке и захоронению отходов.

Во время открытого диалога участники форума обсудили вопросы экологической ситуации в мире. Так, один из присутствующих поинтересовался у Кастюкевича, могут ли экорейды глобально повлиять на решение проблем с переработкой мусора. В качестве примера он привел Швецию, где утилизируют более 99% отходов.

«Мы не говорим об эфемерных форматах будущего. Давайте начнем с себя. Куда лично вы выбрасываете мусор? Сортируете его или нет, интересуетесь ли технологиями утилизации ТКО? А рейды – это короткие акции, которые принесли плоды. Не эфемерные, а вполне конкретные. Шаги большого популизма – не наши шаги. Включайтесь в работу вместе с нами. Глобальное начинается с малого», – ответил Кастюкевич.

Во время форума «Чистая страна» проходят тематические сессии и конференции, участники знакомятся с новыми разработками в сфере применения отходов и образцами передовой техники.