Эксперты ОНФ: закупки на сумму 817,9 млн рублей выиграли компании, которым запрещено участвовать в торгах

Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обнаружили, что закупки на сумму почти 817,9 млн руб. выиграли компании, не имеющие права участвовать в торгах из-за ранее совершенных коррупционных нарушений. В поле зрения активистов попали 25 компаний, которые находятся в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Реестр ведет Генеральная прокуратура РФ.

Представители ОНФ проверили соблюдение запрета на участие в закупках ряда компаний. Согласно федеральному закону №44, одним из обязательных требований заказчика к участнику закупки является его отсутствие в реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. В реестр попадают компании, уличенные в коммерческом подкупе. Это может быть незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, например взятка должностному лицу в обмен на отказ в привлечении к административной ответственности и другое.

«Компании, ранее замеченные в коррупционных преступлениях, продолжают нарушать закон и принимают участие в торгах по 44-ФЗ. В данный момент в законе указано, что комиссия по осуществлению закупок вправе, но не обязана проверять соответствие участников закупок требованиям. По результатам нашего мониторинга видно, что верить на слово компаниям, ранее нарушавшим закон, все же не стоит», – рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

Например, ООО «ТК-Виктория» попала в реестр в феврале 2019 г. Однако это не помешало компании получить по 44-ФЗ девять контрактов на сумму более 604 млн руб. ООО «Леспром» получило два контракта на сумму почти 74 млн руб. ООО «Строительная фирма «Промтехмаш» выиграло шесть контактов на сумму 45 млн руб.

Рекордсменом по количеству выигранных закупок стало ЗАО «Фирма Евросервис». Закрытое акционерное общество заключило 98 контрактов на сумму более 20 млн руб., несмотря на то что находится в реестре с октября 2018 г.

«ФАС работает с этим реестром. Смотрим сами и поручили территориальным органам по всем делам об антиконкурентных соглашениях проверять участников, состоят ли они в этом реестре. Тот же «Евросервис» был привлечен за картель в фармацевтической отрасли, назначено наказание в размере 284 миллиона рублей штрафа. В том случае, если госзаказчики допускали к участию в торгах такие компании, мы будем совместно с органами прокуратуры проверять законность действий заказчиков», – рассказал руководитель управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Федеральный закон №223 не ограничивает участие в торгах тех компаний, которые попали в реестр. Однако по закону заказчик вправе включить такое требование в собственное положение о закупках, чем ряд компаний и воспользовался. Но так поступают не все заказчики, поэтому 9 из 25 компаний смогли выиграть торги и по 223-ФЗ на сумму более 318 млн руб.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что с начала следующего года эта лазейка будет закрыта. Во время регистрации участника в Единой информационной системе в составе сведений будет формироваться информация о его привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. Кроме того, актуальная информация также будет добавляться в систему.

«Меры, которые мы принимаем против нарушителей закона, особенно связанные с коррупционными преступлениями, должны быть действенными. Если компания однажды нарушила закон, мы уже не можем беспечно рассчитывать на ее честность. Необходимо контролировать такие компании и не позволять им вновь водить всех за нос. Ведь незаконное участие в закупках является извлечением прибыли путем предоставления заведомо ложных сведений, что фактически аналогично мошенническим действиям. За подобные действия должно быть соответствующее наказание. Однако бывает и такое, что заказчик умышлено не установил в документации обязательное требование. В таких случаях заказчик будет привлечен к ответственности за нарушение порядка осуществления закупок (ст. 7.30 КоАП). Проект направит информацию о выявленных закупках в Генеральную прокуратуру РФ», – заявил Гетта.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий отметил, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации ведется постоянная работа по наполнению реестра и поддержанию его в актуальном состоянии.

По его словам, только за 2018–2019 гг. в реестр помещены сведения о более чем 600 юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. Начиная с 2014 г. в реестре содержались сведения о более чем 2,2 тыс. юридических лиц. Основываясь на данных реестра, прокурорами только за последние два года выявлено более 100 фактов незаконного участия юридических лиц в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«В настоящее время Генеральная прокуратура по всей стране инициировала проведение проверки по факту незаконного заключения более тысячи контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования с ЗАО «Фирма Евросервис», неоднократно привлекавшимся к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соответствующие проверочные мероприятий будут организованы Генеральной прокуратурой по остальным приведенным в публикации фактам несоблюдения установленного законом ограничения. Вместе с тем до настоящего времени правовых механизмов соблюдения заказчиками соответствующего запрета не имеется», – отметил Русецкий.

Он добавил, что Генеральная прокуратура последовательно отстаивает позицию по вопросу необходимости дополнения единой информационной системы в сфере закупок реестром юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, и возложения на всех заказчиков обязанности по проведению проверок на предмет соблюдения требований закона №44-ФЗ при заключении государственных (муниципальных) контрактов.

«Полагаем, что предлагаемый подход позволит комплексно решить проблему исключения возможности заключения государственных (муниципальных) контрактов с юридическими лицами, привлеченными к ответственности за совершение коррупционного правонарушения», – заявил Русецкий.