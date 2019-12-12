Теперь каждый пользователь сможет изменить статус дороги на ресурсе «Карта убитых дорог» ОНФ

На сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» www.dorogi-onf.ru с 11 декабря обновится функционал. Теперь любой пользователь сможет отправить заявку на смену статуса дороги. Для этого необходимо зайти на страницу конкретной дороги – рядом со значком статуса дороги появилась кнопка «изменить статус». После нажатия на нее откроется окно, в котором пользователь может загрузить подтверждающие документы для смены статуса. Это может быть фотография дороги или ямы после ремонта, ответ из органов власти, в котором говорится о том, что дорога включена в планы ремонта, или ссылка на закупку или официальный сайт органа власти, где размещена соответствующая информация. Загрузка документов или ссылок обязательна для смены статуса.

Можно выбрать один из предложенных вариантов: «дорога отремонтирована», «выполнен ямочный ремонт», «в планах ремонта на 2020 год», «в ненормативном состоянии». То есть можно изменить статус как в лучшую, так и в худшую сторону, если, например, в администрации отчитались о том, что ремонт проведен, а на самом деле – нет.

Заявки будут проходить премодерацию, которая может занять 24 часа. После одобрения заявки дорога изменит свой статус и цвет. Новый функционал позволит быстрее актуализировать карту. Кроме того, это позволит улучшить взаимодействие проекта с органами власти, которые также заинтересованы в быстрой смене статусов, и активистами, которые смогут проявить себя.

Напомним, для того чтобы полноценно пользоваться сайтом www.dorogi-onf.ru – голосовать, оставлять комментарии, добавлять участки, а теперь и менять статусы, пользователю необходимо пройти регистрацию.

«Карта убитых дорог» была запущена в феврале 2017 г. За это время граждане добавили более 48 тыс. участков дорог и локальных дефектов. Почти треть участков, добавленных на карту убитых дорог, уже либо отремонтированы, либо включены в планы ремонта. Так, более 8 100 участков отремонтированы капитально, на 5 200 участках проведен ямочный ремонт, более 1 700 участков добавлены в планы ремонта, в том числе по нацпроекту БКАД. Собрано более 1 222 000 голосов за первоочередной ремонт дорог.