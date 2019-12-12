Благодаря «Молодежке ОНФ» в Сыктывкаре на улице Карла Маркса появилась площадка для сбора коммунальных отходов

В ходе мониторинга реализации «мусорной реформы» в Республике Коми участники региональной команды «Молодежки ОНФ» выявили, что в шаговой доступности от улицы Карла Маркса в Сыктывкаре нет ни одной контейнерной площадки для сбора мусора, вследствие чего жители складируют бытовые отходы куда придется и происходит замусоривание придомовых территорий. В ходе переговоров с местными властями и региональным оператором представителям «Молодежки ОНФ» удалось добиться оборудования контейнерной площадки в этом районе.

В ходе одного из рейдов, участие в котором принимал член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, общественники убедились в обоснованности жалоб жителей улицы Карла Маркса на стихийно возникающие свалки в этом районе. Ранее горожане сообщили общественникам, что отсутствие контейнерной площадки поблизости от домов вынуждает некоторых жильцов улицы складировать отходы, где придется, в результате чего придомовые территории постепенно зарастают свалками. Представителям Народного фронта в ходе переговоров с региональным оператором и местными властями удалось добиться решения о том, что площадка по сбору ТКО появится на данной улице у дома №172 .

В настоящее время контейнерная площадка уже оборудована: обустроено ограждение, сооружен навес, отведено место для крупногабаритного мусора, установлены новые баки для приема ТКО, отвечающие всем санитарным нормам (баки закрытого типа, мусор из них не разносится ветром и животными). Кроме того, на площадке дополнительно установлены специальные контейнеры для сбора макулатуры и пластика, а также многосекторные контейнеры для сбора опасных отходов — ртутных ламп и батареек.

«На улице Карла Маркса мы увидели хороший пример для Сыктывкара и всей республики, как необходимо работать в жилом секторе по реализации «мусорной реформы». В ходе рейда представители регионального оператора по обращению с ТКО сообщили, что продолжат устанавливать новые закрытые контейнеры на площадках сбора мусора. Этот пример отлично демонстрирует эффективные взаимоотношения общественности, местной власти и представителей коммерческого сектора», — прокомментировала координатор «Молодежки ОНФ» в Коми Анастасия Широченко.

Очередной рейд совместно с региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «Ухтажилфонд» показал, что ситуация с контейнерной площадкой на улице Карла Маркса (площадка обслуживает сразу несколько близлежащих жилых домов) кардинально изменилась к лучшему. Компания закупила и установила новые контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов и по другим адресам: Ленина, 27, Оплеснина, 1, Коммунистическая, 33-35 и Чернова, 20 в административном центре Республики Коми.

«В 2020 году планируем закупить и установить в Сыктывкаре 100 таких контейнеров. В рамках своей деятельности опираемся теперь на мнение общественности. Как пример – обустройство контейнерной площадки на улице Карла Маркса», — отметил руководитель представительства регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Ухтажилфонд» в городе Сыктывкаре Александр Можегов.

Очередные рейды, которые прошли по адресам обращений жителей в столице Коми, показали, что местные власти реагируют на озвученные общественниками замечания и исправляют ситуацию. Так, по адресам: улица Димитрова, 48 и улица Оплеснина, 13 управляющие компании заменили старые мусорные баки на новые контейнеры.

Вместе с тем, взаимоотношения регионального оператора с управляющими компаниями и ТСЖ в сфере обращения с ТКО остаются напряженными. В итоге заложниками ситуации становятся жители. Для того, чтобы обсудить проблемные вопросы, активисты ОНФ и участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми планируют провести круглый стол. Цель – выработка конкретных решений по обустройству площадок ТКО не только в Сыктывкаре, но и по всему региону.