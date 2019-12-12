Эксперты ОНФ рассказали, как не стать жертвой вымогательства под предлогом ремонта бытовой техники

Согласие потребителя со стоимостью и диагностикой ремонта бытовой техники должно быть дано до проведения такой работы. Если же деньги начинают требовать постфактум, то надо обращаться с заявлением в полицию и Роспотребнадзор. С такой рекомендацией выступил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Группы аферистов в крупных городах занимаются вымогательством денег под предлогом ремонта бытовой техники, пишет «Российская газета». Мошенники забирают технику якобы на починку, потом удерживают ее на мифическом складе и требуют деньги за возврат. Жертвами аферистов чаще всего становятся привыкшие к бережливости пенсионеры.

«Это типичная схема мошенничества, она видоизменяется, но суть остается прежней. Еще летом аферисты навязывали пенсионерам по сильно завышенным ценам установку газоанализаторов. Проект ОНФ «За права заемщиков» учтет и опыт вымогательства под предлогом ремонта при составлении памятки в рамках кампании «Расскажи бабушке», чтобы уберечь старшее поколение от аферистов. Разумеется, нельзя передавать технику дома неизвестным людям, сначала нужно убедиться хотя бы в реальности существования ремонтирующей организации. Если человек не давал согласие на ремонт и платную диагностику, то взять с него деньги не имеют права, тем более удерживать собственность», – подчеркнул Алексеев.

Он рекомендовал не стесняться и внимательно читать предлагаемые для подписания документы. Надо не поддаваться на психологическое давление, не доверять словам, а дотошно изучать условия, предлагаемые в документе для подписания. В случае навязывания услуг не стоит их оплачивать, необходимо сразу обращаться в контролирующие органы.