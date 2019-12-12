«Молодежка ОНФ» в Коми приняла участие в организации ледового праздника в Ухте

Команда «Молодежки ОНФ» в Коми и студенты Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в рамках всероссийской акции «Неделя добрых дел» организовали ледовый праздник в Ухте — «Олимпийский живой керлинг». В акции на крытом катке Детско-юношеской спортивной школы №1 приняли участие граждане всех возрастов – студенты, взрослые и дети. Спортивный праздник прошел по всем правилам настоящего керлинга, причем, как и в реальных соревнованиях, были использованы даже метла, единственное отличие — вместо игровых керлинговых камней на льду катались надувные «ватрушки» с людьми.

«Олимпийский живой керлинг» прошел «на пять». Очень многие организации, узнав о таком празднике для ухтинцев, в котором одновременно воплощаются и семейные ценности, и здоровый образ жизни, пошли навстречу и стали партнерами в его проведении, в том числе был предоставлен крытый каток, а также игровой инвентарь и призы. В итоге у нас есть прекрасный результат, самое главное в котором – искренняя радость участников, в первую очередь детей», — прокомментировал представитель команды «Молодежки ОНФ» в Коми Данил Елиссев.

В «живом керлинге» приняли участие 65 человек. Помогали им 20 волонтеров – члены команды «Молодежки ОНФ» в Коми и студенты УГТУ. Сами участники «веселых стартов» были разбиты на восемь команды. В итоге первое место заняла студенческая команда УГТУ «Light Punch», второе место — семейная команда «Шесть оленей Деда Мороза», третье – также студенческая команда УГТУ «Камушки».

Дополнительно были проведены мини-соревнования на льду: «Силовая тяга», «Коса — ледяная краса», «Скоростной дуэт». Все победители и призеры «живого керлинга», а также победители мини-соревнований получили подарки.

Ранее в рамках акции «Неделя добрых дел» команда «Молодежки ОНФ» в Коми приняла участие в региональном межрайонном молодежном образовательном форуме «Птица счастья — 2019» в городе Микунь. Представители Народного фронта рассказали об опыте успешной реализации общественных проектов в республике и акциях «Молодежки ОНФ»: «Сохраним лес», «Безопасность детства», «Связь поколений», «Уличный красава», «Не жди перемен! Твори перемены!», и договорилась со студентами – участниками форума о расширении совместной работы по проектам ОНФ.

Всероссийская акция «Неделя добрых дел» «Молодежки ОНФ» проходит с 15 ноября по 15 декабря. К ней присоединились участники в 23 регионах, помимо Коми – в Амурской, Астраханской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Тверской областях, в Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Крым, в Северной Осетии, в Карачаево-Черкесской и Удмуртской республиках и Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.