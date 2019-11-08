Проект «Профстажировки 2.0» поддержали знаменитые космонавты и олимпийские чемпионы

Совместный проект Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей» «Профстажировки 2.0» поддержали знаменитые космонавты и олимпийские чемпионы. Среди них командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, депутат Госдумы, герой РФ Игорь Станкевич и олимпийская чемпионка Ирина Близнова. Они приглашают студентов Самарской области и других регионов участвовать во всероссийском конкурсе студенческих работ и решать задания ведущих компаний страны.

«Проект «Профстажировки 2.0» абсолютно необходим, потому что студенты на практике получают нужные знания и навыки. Они разрабатывают проекты, которые, уверен, впоследствии окажут значительное влияние на экономическое развитие Самарского региона и страны», – отметил Кононенко.

Станкевич подчеркнул, что проект имеет прикладной характер: «Уверен, что он позволит привлечь в сферы реальной экономики и, что немаловажно, в сельское хозяйство самых сильных из будущих выпускников учебных заведений – специалистов, имеющих практический опыт реализованных задач в сфере агротехнологий».

Близнова отметила, что студенты Самарского региона сразу увидели в проекте «Профстажировки 2.0» дополнительные возможности для трудоустройства.

«Они осознают перспективность курсовой или дипломной работы, написанной на основании решенных заданий – кейсов, поэтому активно регистрируются на платформе и выбирают кейсы. Мы видим, что темпы регистрации с каждым днем растут», – отметила Близнова.

По словам руководителя проекта «Профстажировки 2.0», члена Общественной палаты РФ Ильи Семина, в каждом регионе появляются так называемые амбассадоры проекта, причем среди них все больше имен, которые звучат на всю страну.

«Мы рады, что среди людей, которые помогают развивать проект, приглашая студентов на платформу с кейсами, все больше тех, на кого молодежь хочет равняться. Но хочется отметить и амбассадоров проекта среди активных сотрудников предприятий-партеров и учебных заведений. Их роль так же велика. Всех их мы обязательно наградим после подведения итогов первой волны нашего конкурса», – сказал Семин.

На сегодняшний день на платформе профстажировки.рф зарегистрировано 42 250 студентов. Для них подготовлено 3 892 кейса от 1 081 партнера-работодателя. В их числе – Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

«Проект «Профстажировки 2.0» позволяет не только грамотно направить будущих выпускников и помочь им найти перспективное место работы, но и дает возможность предприятиям регионов сформировать кадровый потенциал, проявив при этом свою социальную ориентированность», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.