Эксперты ОНФ сомневаются в эффективности «Лес-ЕГАИС»

В ОНФ проанализировали данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (Лес-ЕГАИС). Оказалось, что открыты данные только по 11% из 2,4 млн зафиксированных в системе сделок. Недоступность информации по 89% сделок, некорректные сведения о движении древесины в сделках открытых данных системы свидетельствуют о том, что задача повышения прозрачности в сфере оборота древесины в настоящий момент не выполнена, полноценный общественный контроль невозможен.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин по итогам Медиафорума ОНФ, состоявшегося в мае 2019 г., поручил правительству вместе с Общероссийским народным фронтом проработать предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты лесов от пожаров. Учитывая информацию правоохранительных органов и СМИ, эксперты ОНФ сосредоточились на экономической подоплеке причин возникновения пожаров. Поскольку договоры 2019 г. могут еще находиться на исполнении, проанализировано 40,5 тыс. доступных для общественного контроля сделок.

Согласно открытым данным, к 21 октября 2019 г. по 13,2 тыс. договоров не отгружено ни одного кубометра древесины. Из этого массива договоров эксперты исключили сделки с участием иностранных покупателей и физлиц (и те и другие не декларируют покупки в «Лес-ЕГАИС») и в оставшихся 9,1 тыс. договоров зафиксировали 5,7 тыс. с нулевым оборотом. То есть продавцы не представили сведения об отгрузке древесины, а покупатели не отчитались о ее получении.

Интересно, что по остальным 3,4 тыс. сделок, в которых продавцы древесину не отгружали, покупатели таинственным образом все-таки получили почти 9,3 млн куб. м древесины.

Кроме того, по 5,3 тыс. договоров поставщики отправили 8,9 млн куб. м древесины, но покупатели ее до сих пор не получили.

Результаты мониторинга говорят о проблемах с доступом к открытым данным «Лес-ЕГАИС» и некорректности этих данных.

«Открытые данные «Лес-ЕГАИС» должны служить инструментом общественного контроля за работой арендаторов лесных участков и лесозаготовителей, облегчить работу общественных экологических инспекторов, – сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева. – Имитация открытости «Лес-ЕГАИС» недопустима, необходим пересмотр политики формирования открытых данных».

Результаты мониторинга ОНФ направит в Минприроды и Рослесхоз.

«Мы считаем, что ведомства должны оперативно устранить выявленные проблемы. Со своей стороны ОНФ готов предоставить предложения по структуре и составу открытых данных «Лес-ЕГАИС», – заключила Цунаева.