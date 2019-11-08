Эксперты ОНФ: Введение налогового вычета за спортуслуги должно идти параллельно с развитием доступной спортивной инфраструктуры

Представители Народного фронта считают важной работу по введению налоговых мер, которые должны сократить затраты россиян на фитнес-услуги. При этом они считают важным создавать и новые бесплатные спортплощадки. Без этих комплексных шагов не удастся добиться поставленной главой государства цели по увеличению числа людей, занимающихся спортом.

Законопроект, позволяющий вернуть 13% от суммы расходов на абонементы фитнес-клубов, уже поступил в правительство, пишут «Известия». Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 г. Россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата налога на доход физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. руб.

«Из таких маленьких подвижек может сложиться большое дело. Благодаря этому значительная доля трудоспособного населения наверняка захочет записаться в тренажерный зал. Налоговая льгота, позволяющая сэкономить до 15,6 тысячи рублей, привлечет в фитнес больше людей», – отметил член Центрального штаба ОНФ, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В свою очередь член Центрального штаба ОНФ, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева указала, что помимо этого также важно развивать бесплатную спортивную инфраструктуру, которая была бы доступна всем вне зависимости от возраста, социального статуса и положения.

«Президент поставил задачу, чтобы через пять лет 55 процентов населения было вовлечено в регулярные спортивные занятия. Для достижения планки, установленной главой государства, надо создавать доступные условия и инфраструктуру для массовых занятий спортом: огражденные площадки, беговые дорожки, антивандальные уличные тренажеры. При этом надо прививать и культуру бережного отношения к создаваемой спортивной инфраструктуре», – добавила Исинбаева.

Напомним, что в мае 2019 г. президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать законопроект и установить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Именно с таким предложением ранее выступал Народный фронт.