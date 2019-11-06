После сигнала ОНФ в Коми около детсада в поселке Верхняя Максаковка установили предупреждающие знаки «Дети»

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Республике Коми в администрацию города Сыктывкара около детского сада в поселке городского типа Верхняя Максаковка были установлены предупреждающие знаки «Дети». Также власти пообещали рассмотреть вопрос об обустройстве в этом месте искусственных дорожных неровностей для принудительного ограничения скорости автомобилей. Ранее о содействии в решении этой проблемы общественников попросили местные жители.

Люди сообщили, что некоторые водители не замечают примыкающую к дороге на улице Лесосплавной территорию детского сада №120 и не снижают скорость. При этом дорога в населенном пункте сельская: края проезжей части расположены близко к жилой застройке, поэтому там нет тротуаров.

В рамках всероссийской акции «Дорога в школу», которая направлена на повышение безопасности детей рядом с учебными заведениями и на пути к ним, активисты ОНФ выехали на место и убедились в обоснованности опасений граждан. Жители рассказали, что ранее автомобильное движение в Верхней Максаковке было минимальным, поэтому тротуары не были предусмотрены при планировании поселка, но сейчас количество автотранспорта у населения существенно увеличилось, и люди забили тревогу.

После обращения регионального отделения ОНФ Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара согласовало с отделом ГИБДД управления МВД России по Сыктывкару установку предупреждающих дорожных знаков «Дети» на улице Лесосплавной, после чего силами муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» были проведены работы по их установке.

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Аркадий Горбицкий сообщил Народному фронту о том, что вопрос создания искусственных неровностей на этом участке, о которых также просили общественники, будет рассмотрен в 2020 г.

Заведующая детским садом №120 Надежда Сильченкова поблагодарила ОНФ в Коми за помощь и выразила надежду, что администрация выполнит свое обещание и установит «лежачих полицейских».

«Отмечаем оперативность работы администрации Сыктывкара по нашему запросу. Вопрос об установке «лежачих полицейских» около детского сада по улице Лесосплавной в Верхней Максаковке берем на контроль. Мониторинг «Дорога в школу» будет продолжен», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Ранее активисты Народного фронта в рамках акции «Дорога в школу» обнаружили опасные школьные маршруты в поселках Нижний Чов, микрорайонах Лесозаводской, Давпон и Южный в Сыктывкаре. В целях комплексного решения вопроса на площадке регионального отделения ОНФ будет проведен круглый стол с участием региональных и муниципальных властей, а также представителей родительского сообщества.