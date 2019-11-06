Эксперты ОНФ нашли опасные для граждан недоработки в законопроекте правительства о новых механизмах расселения аварийного жилья

Эксперты ОНФ считают, что внесенный в Госдуму в октябре текущего года законопроект правительства РФ о новых механизмах расселения аварийного жилья в нынешней редакции ухудшит положение граждан. Документ создает угрозу нарушения Конституции РФ, в частности статьи 35, в которой закреплено право россиян на равноценное и предварительное возмещение стоимости изымаемого жилья. Законопроект допускает возможность расселения людей из аварийных домов не в полноценное жилье, а в маневренный фонд (например, в общежития) и совсем не решает проблему домов блокированной застройки, то есть зданий, состоящих из отдельных квартир и имеющих общую стену.

Существенные замечания к законопроекту о новых механизмах расселения аварийного жилья эксперты ОНФ обсудили на своей площадке вместе с экспертным сообществом, представителями Минстроя России и Минфина России, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Счетной палаты РФ.

Законопроект предлагает устанавливать размер возмещения при изъятии квартир в аварийных домах в соответствии с постановлением правительства РФ, которое будет разработано уже после того, как закон примут. То есть депутатам Госдумы предлагают проголосовать за него без понимания сути будущего акта правительства РФ. И есть большой риск, что новый порядок будет подразумевать выплату возмещения в меньшем размере, чем стоимость изымаемого имущества. Как отметил эксперт ОНФ, директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени им. О.Е. Кутафина Олег Гринь, в случае, если у гражданина окажется несколько квартир в аварийном доме, то в отношении второй и последующих квартир условия компенсации будут заведомо хуже, чем в отношении первой, поскольку субсидии со стороны государства на приобретение жилого помещения предусмотрены только в отношении одной находящейся в аварийном доме квартиры (в этом и заключается нарушение конституционного положения о равноценности возмещения).

«Жители аварийных домов – зачастую одни из самых социально незащищенных граждан. Данный законопроект, по нашим оценкам, только ухудшит их положение. Его положения таковы, что возмещение за аварийные квартиры будет недостаточным, то есть человек в ряде случаев не сможет купить не то что равноценное жилье, а вообще никакое», – сообщила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.

«Я не верю в полноценное возмещение материальных затрат на жилье, к примеру, в маленьких поселках, расположенных далеко от крупных городов. Знаю случай в Свердловской области, когда матери четырех детей за двухкомнатную квартиру дали 310 тысяч рублей. За эти деньги она не купит себе там ничего», – привела пример член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта Светлана Калинина.

Также законопроект допускает возможность расселять людей из аварийных домов не в полноценное жилье, предоставляемое на праве собственности, а в помещения маневренного фонда сроком до двух лет. Жилые помещения в нем предоставляют по норме – шесть квадратных метров на человека, что само по себе ухудшит условия жизни граждан, считают представители ОНФ.

«Мы опасаемся еще и того, что люди, которых будут переселять в маневренный фонд, просто потратят сумму возмещения, а через два года их выселят на улицу. Или же при отсутствии какой-либо ответственности для региональных органов власти два года могут превратиться в три, пять, а то и более лет жизни во временном жилье», – подчеркнула Костенко.

Эксперты ОНФ усомнились и в том, что в регионах найдется достаточное количество маневренного жилья. По их словам, сейчас в регионах маневренный фонд часто выглядит хуже, чем аварийное жилье.

Еще одно серьезное замечание к законопроекту состоит в том, что он не решает проблему аварийных домов так называемой блокированной застройки. Это малоэтажные дома, состоящие из отдельных квартир (блоков), имеющих общую стену и расположенных, как правило, на индивидуальных земельных участках.

По действующему законодательству дома блокированной застройки нельзя включить в программу расселения аварийного жилья, так как государство пока относит их не к многоквартирным, а скорее к индивидуальным в силу отсутствия помещений общего пользования. И какими бы ужасными такие дома ни были с точки зрения технического состояния, граждане при помощи государства оттуда уже не уедут. Эксперты ОНФ предлагают включить такое жилье в общую программу расселения или создать для них отдельную программу.

Активисты ОНФ в регионах во время прямых включений подтвердили, что дома блокированной застройки – это, по сути, бараки, которые государство возвело несколько десятилетий назад для рабочих при строительстве БАМа, поднятии целины, добыче нефти и выполнении иных важных государственных задач как временное жилье. И значит, расселять его, по мнению экспертов, – это государственное обязательство.

В свою очередь заместитель начальника инспекции экспертно-аналитической и контрольной деятельности за ходом реформирования и модернизации ЖКХ Счетной палаты РФ Вадим Василец сообщил, что его ведомство тоже видит риски в положениях законопроекта и в ближайшее время представит в Госдуму свой отзыв.

Итоги обсуждения депутаты-представители ОНФ представят 7 ноября в Госдуме на парламентских слушаниях по новым механизмам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.