В Коми определились победители регионального этапа футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава»

В Республике Коми прошел региональный этап всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава». В возрастной категории 14-15 лет победу одержала команда «Родник» из города Емвы, в категории 16-17 лет – сыктывкарская команда «Ренессанс». Ребята будут защищать честь республики на межрегиональном этапе Северо-Западного федерального округа, который пройдет в Выборге 18–20 октября.

Региональный этап всероссийской акции по мини-футболу 5х5 среди дворовых команд «Уличный красава» прошел на базе республиканского стадиона в Сыктывкаре при поддержке министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

Всероссийская акция «Молодежки ОНФ» проводится второй год подряд. Республике Коми уже есть чем гордиться – в 2018 г. команда «Ренессанс» из Сыктывкара победила в региональном и межрегиональном этапах, пробившись в финал турнира в Сочи, и вошла в число 21 лучшей команды страны. В 2019 г. количество участников футбольной акции по дворовому футболу в республике существенно увеличилось. Особенно отрадно, что в турнире приняли участие команды из глубинки, сельских районов, отметили представители «Молодежки ОНФ» в Коми.

«В соревновании принимают участие обычные ребята со двора, ведь именно там, во дворе, начинается первая любовь к футболу. Это и есть основная идея проекта – приобщение к физкультуре и спорту все большего количества молодых ребят. Радует, что идея проекта пришлась по душе и поддержавшим нас партнерам, за что им огромное спасибо», – прокомментировал координатор команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

В региональном этапе приняли участие 8 команд: две команды разных возрастных категорий «Лидер» (Печора), «Родник» (Емва), «Бешикташ» и «Ренессанс» (Сыктывкар), «Затон» (поселок Краснозатонский), «Мечта-юниор» (село Объячево), «Юниор» (поселок Щельяюр). Победу одержали команда «Родник» из Емвы и «Ренессанс» из Сыктывкара. Почетное второе место в категории 14-15 лет заняла команда «Лидер», в категории 16-17 лет – команда «Мечта-юниор».

Победителей и призеров регионального этапа футбольной акции «Уличный красава» в Коми организаторы наградили кубками и медалями.

«Мы уже не первый год поддерживаем спортивные проекты в нашем регионе, ведь физкультура и спорт – это основа здорового образа жизни. Спасибо команде «Молодежки ОНФ» в Коми за возможность принять участие в организации данного турнира и поощрить победителей и призеров соревнований», – отметил депутат Совета Сыктывкара Сергей Кулаков.